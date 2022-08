Arabia condenó a mujer a 45 años de cárcel por publicación en redes sociales, según ONG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una mujer saudita fue condenada a 45 años de cárcel por sus publicaciones en redes sociales, indicaron grupos de derechos humanos, citando documentos judiciales, en el segundo caso de este tipo este mes.

Nourah al Qahtani recibió esta dura sentencia en una apelación por "utilizar internet para romper el tejido social" del reino y por "violación al orden público" usando las redes sociales, indicó la organización Democracy for the Arab World Now (DAWN) (Democracia para el Mundo Árabe Ahora).

La mujer fue condenada bajo la ley antiterrorista y contra el cibercrimen, añadió el organismo, con sede en Washington y que fue fundado por el periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul en 2018 a manos de agentes saudíes.



AFP recibió una copia de los documentos, pero no pudieron ser verificados y las autoridades de Arabia Saudita no hicieron ningún comentario.