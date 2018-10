Arabia admite que asesinato de periodista fue “error”

El ministro saudita de Asuntos Exteriores Adel al-Jubeir afirmó ayer que desconocen donde está el cuerpo del periodista Jamal Khashoggi, calificando su muerte como “un tremendo error”.

En entrevista con Fox News, al-Jubeir dijo que los líderes sauditas creían inicialmente que Khashoggi había abandonado su consulado en Estambul, donde fue visto por última vez el 2 de octubre.



Pero después de los “informes que recibíamos de Turquía”, las autoridades sauditas comenzaron una investigación que determinó que el periodista fue asesinado dentro de la misión diplomática.



“No sabemos, en términos de detalles, cómo fue. No sabemos dónde está el cuerpo”, dijo al-Jubeir, y agregó que el fiscal saudita había dado órdenes de detener a 18 personas, “el primer paso en un largo viaje”.



La relación entre Washington y Riad “resistirá” este tema, indicó además el jefe de la diplomacia saudita a Fox News desde Riad, asegurando que el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán no había “sido informado” de esa operación, no autorizada por el poder.



“Las personas que hicieron esto lo hicieron fuera del alcance de su autoridad. Obviamente, se cometió un tremendo error, y lo que agravó el error fue el intento de tratar de encubrirlo”, dijo al-Jubeir a Fox News.



EE.UU: “Es prematuro para sancionar”.

Jamal Khashoggi desapareció después de ingresar al consulado de Arabia Saudita en Estambul para obtener documentos para su próximo matrimonio. Khashoggi era un crítico del príncipe saudita. Por dos semanas, el régimen negó su participación hasta que lo admite el canciller, atribuyendo la responsabilidad a funcionarios y no a las autoridades. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin dijo que era prematuro discutir sanción contra Riad, gran aliado de Washington.