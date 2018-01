Apuestas sobre la familia real en alza

Jugarse el dinero sobre cuestiones políticas y sociales es una costumbre en el Reino Unido, un país donde, según Rupert Adams, portavoz de la casa de apuestas William Hill, es tradición que "todo el mundo tenga una opinión y la defienda apostando por ella".

Debido al alto nivel de participación de la sociedad en este tipo de juegos, muchas voces destacan la importancia de las casas de apuestas como indicadores políticos y sociales en el Reino Unido. Por ejemplo, la casa real no hizo públicos los nombres de Jorge y Carlota, los dos hijos de los duques de Cambridge, hasta que nacieron, pero todas las apuestas apuntaban a que se llamarían así el mismo día del parto. "No me cabe duda de que alguien en la realeza ganó dinero con esto", apuntó Adams, al aludir que probablemente la noticia había sido filtrada por alguien cercano a la monarquía.

Los británicos se juegan su dinero sobre temas diversos como el sexo del próximo bebé del príncipe Guillermo y Catalina, con el 66% de las apuestas que indican que será niña.

En cuanto al color del vestido que llevará Meghan Markle en su boda, está a 9/2 en que no será blanco, ya que es divorciada, lo que significa que por cada dos libras apostadas la casa de apuestas devolverá nueve si finalmente es así, y también se juega sobre si Enrique se afeitará la barba para el enlace.

Otro marcador de tendencias es el rendimiento de la apuesta sobre si el príncipe Enrique invitará al presidente Donald Trump a su boda (50/1), de modo que si la pareja extiende la invitación, por cada libra apostada, se devolverán 50.

El público puede abrir consultas sobre cualquier tema, puesto que las casas de apuestas solo suelen censurar aquellas que son de mal gusto o que supongan conflictos, por ejemplo, con la familia real.

Pero resultados inesperados en las urnas, como el referéndum del "brexit" o la elección de Trump, que conllevaron severas pérdidas para algunas casas de apuestas, han hecho que se vuelvan más cautelosas al interpretar tendencias.