"Aprendamos a vivir como los uruguayos: respetándonos y sonrientes", dijo Alberto Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente argentino, Alberto Fernández, fue entrevistado por el programa "La Cornisa" de América a casi dos semanas de haber asumido oficialmente en el cargo. Al cierre de la nota, mirando fijamente a cámara y dirigiéndose a la población, el mandatario pidió aprender "a vivir como los uruguayos".

"Espero que esta sea la última Navidad que pasemos con sensación de pesar y que a partir del futuro nos abracemos y terminemos las diferencias entre nosotros, que nos respetemos para siempre y que aprendamos a vivir como los uruguayos: respetándonos y sonrientes", destacó.

"A todos los argentinos, estén tranquilos. La verdad, hemos parado el colectivo que iba camino al precipicio. Estoy seguro que algunos no están contentos porque hubieran querido no tener que aportar más... Y bueno, se les tiene que pedir un poquito más de ayuda, porque hay muchos argentinos que están en el pozo de la pobreza y de ese pozo debemos sacarlos. Ocupándonos de esos argentinos, vamos a hacer una mejor sociedad todos nosotros. Cuando yo insisto en el plan contra el hambre, insisto en que todos trabajemos en terminar con el hambre, lo que estoy diciendo es que no quiero que ese sea un plan de Alberto Fernández, quiero que sea un plan de la sociedad. Hagamos algo épico, hagamos una sociedad justa, donde crezcan todos y no algunos. Estoy seguro que lo podemos hacer", señaló.

Fernández asumió como nuevo presidente el pasado 10 de diciembre. A su asunción concurrieron el presidente Tabaré Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou. Ambos dijeron presentes en el Congreso y también en la Casa Rosada donde felicitaron personalmente al flamante jefe de Estado. La imagen de Vázquez y Lacalle Pou juntos recorrió el mundo.

"Cristina cambió"

En cuanto a su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, señaló que "cambió".



"Si ella no hubiera cambiado yo no sería presidente. (...) Ella estuvo muy enojada conmigo y fue ella la que me propuso ser presidente. Ella cambió", dijo.



Fernández respondió además sobre la situación de los exdirigentes kirchneristas que estuvieron detenidos y fueron liberados: "No tengo nada que ver, es una decisión de los jueces. Así funciona la Justicia. Estuvieron presos sin condena. Debieron haberlos liberado hace cuatro años".

"Hay que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares"



Fernández se refirió también al impuesto del 30% para las compras en moneda extranjera, que impacta en el turismo: "Lo que tiene que saber la gente que viaja para esparcimiento es que hoy en día el dólar es un bien escaso. Como no hay en Argentina, tiene que estar muy caro. No es que quien importa insumos tiene que pagar el impuesto. Es para el que usa los dólares para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares".



Además, afirmó que hay que "terminar la práctica" del ahorro en divisas extranjeras.