Apatía en campaña electoral rusa a una semana de las elecciones parlamentarias  

A una semana de las elecciones parlamentarias rusas el ambiente electoral es prácticamente imperceptible tras meses de acoso a la oposición, el veto de candidatos y una apatía generalizada de la población.

“La gente no espera nada de estas elecciones legislativas. La apatía se explica en que los rusos no tienen posibilidades de influir en el poder”, declaró a Efe el sociólogo Lev Gudkov, de Levada, el principal centro sociológico independiente de Rusia.



Según el analista, quien no espera sorpresas de estos comicios, “más del 60% de los rusos cree que ni su vida cambiará ni el resultado del domingo influirá en la situación política en el país”.

El bajo perfil del proceso electoral se observa ante todo en la ausencia de una campaña tradicional, que se ha caracterizado por una baja presencia de propaganda electoral y la ausencia de mítines y de actos de protestas de la oposición al Kremlin por la pandemia.

Los partidos

De no ser por de aislados pasquines no se advertiría que Rusia se acerca a la elección de una nueva legislatura, que según las encuestas no variará considerablemente y estará conformada por los cuatro partidos oficialistas.



Se trata del partido del Kremlin, Rusia Unida, que según el Centro Nacional de Estudios de la Opinión Pública (Vciom) mantendría la mayoría con un 41-44 % de los votos.



El Partido Comunista de Rusia (PCR) sería el segundo, con 18-22 % de los votos, seguido del nacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia, con 10-13 %, y la coalición social demócrata de Rusia Justa, con poco más del 7 %.