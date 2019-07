Un apagón dejó 42.000 hogares sin electricidad en Manhattan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un gigantesco corte de energía afectaba este sábado parte de Manhattan, en Nueva York, dejando las estaciones de metro sumidas en la oscuridad y a Times Square con sus famosos carteles luminosos apagados.



Cerca de 42.000 usuarios estaban sin electricidad a primera hora de la tarde de ayer sábado, según la compañía Con Edison, que no ha comunicado las causas del apagón.



En las redes sociales decenas de internautas publicaron fotos de estaciones de metro sumidas en la oscuridad.



Mientras se esperaba el restablecimiento de la corriente, la autoridad del transporte de Nueva York, la MTA, solicitó "evitar estaciones subterráneas" en Manhattan, es decir, casi toda la red de metros.



Los bomberos dijeron que estaban respondiendo numerosas llamadas, particularmente por personas atrapadas en ascensores.



El corte era total en un área que incluye los teatros de Broadway y Hell's Kitchen. Los semáforos dejaron de funcionar y se apagaron los carteles gigantes de Times Square.



Varias escenas improvisadas tuvieron lugar en las calles a oscuras.

Algunos transeúntes intentaron manejar el tráfico, mientras que el elenco de la comedia musical "Hadestown" y un coro que actuaban en el prestigioso Carnegie Hall continuaron su espectáculo en la acera.



Irónicamente, el corte ocurrió en el aniversario de un gigantesco apagón que afectó virtualmente toda la ciudad en 1977. En plena crisis económica, Nueva York fue en aquel entonces escenario de saqueos y vandalismo, con más de mil comercios afectados. La corriente volvió recién después de 25 horas y cientos de arrestos.



En una entrevista con el medio local ABC7, el máximo representante del estado de Nueva York mostró una clara frustración ante lo sucedido, y dijo que una situación de este tipo en una ciudad como la Gran Manzana supone "un problema de seguridad ciudadana y no podemos aceptar esto. No lo podemos aceptar".



Se cree que el apagón se produjo por problemas en una de las subestaciones en la zona oeste de Manhattan, que se extendió a otras instalaciones eléctricas de la ciudad, un fallo que, por el diseño de la red de Nueva York, no debería suceder.