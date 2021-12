Anuncian negociación en enero pero sigue la tensión por Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese al anuncio de Vladimir Putin de que las negociaciones por la crisis en la frontera de Ucrania podrían comenzar en enero próximo, en Estados Unidos no ven grandes avances y critican la “retórica bélica” de Rusia.

Putin consideró ayer jueves “positivas” las primeras reacciones de Estados Unidos para resolver la crisis entre Rusia y Occidente en torno a Ucrania, un conflicto que ha desestabilizado el equilibrio de seguridad europeo resultante de la Guerra Fría.



Rusia ha propuesto dos tratados para prohibir cualquier ampliación de la Alianza Atlántica, en particular a Ucrania, y el fin de toda actividad militar occidental en las cercanías de las fronteras rusas. “No debe haber avances de la OTAN hacia el Este, la pelota está en su tejado, deben respondernos”, aseguró el presidente ruso.



“Por ahora, estamos viendo una reacción positiva, nuestros socios estadounidenses nos dicen que están listos para comenzar esta discusión, estas negociaciones, desde principios de año en Ginebra”, afirmó el jefe del Kremlin.

Estas declaraciones llegan dos días después de que Rusia amenazara a Occidente con “medidas militares y técnicas” si sus demandas no eran aceptadas.



Sus exigencias, que tendrían fuertes consecuencias para la arquitectura de la seguridad europea, han sido calificadas de “inadmisibles” por numerosos actores occidentales.



Sin proponer contrapartidas, Putin quiere el fin del apoyo militar de la OTAN y Estados Unidos a Ucrania, frenar la ampliación de la alianza transatlántica y detener toda actividad militar occidental cerca de Rusia.



Occidente denuncia que Putin prepara una invasión a Ucrania, una antigua república soviética. Rusia ya tomó la península de Crimea en 2014.

Putin ha rechazado las acusaciones, señalando que las políticas antirusas de Ucrania y sus aliados occidentales, particularmente en el contexto de la guerra contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, representan una amenaza para Moscú.



“Tenemos que pensar en nuestra seguridad, no solo para hoy, no para mañana”, dijo. “No podemos vivir mirando por encima del hombro y pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo nos van a golpear?”.



El presidente ruso acusó de nuevo a Occidente de haber “engañado descaradamente” a Rusia en la década de 1990 al violar una supuesta promesa de no expandir la OTAN.



Putin respondió a un periodista occidental sobre una posible invasión de Ucrania señalando que “Rusia no amenaza a nadie” y asegurando que Estados Unidos quien ha desplegado misiles cerca de la frontera rusa, como la URSS hiciera con Cuba en 1962.

Por su parte, la Casa Blanca rechazó ayer jueves las acusaciones de Putin, y subrayó que la “única agresión” que se ve es su retórica “belicosa” y el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania.



La portavoz del Gobierno de Joe Biden, Jen Psaki, no quiso confirmar el anuncio de Putin de que las conversaciones sobre esta crisis comenzarán en enero en Ginebra, aunque sí reconoció que ésa es la intención y pidió esperar a que se cierren los detalles.



“Es gracioso, la única agresión que estamos viendo en la frontera de Rusia y Ucrania es el aumento de la presencia militar rusa y la retórica belicosa del presidente de Rusia”, dijo Psaki en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca.



En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió ayer jueves en que hará “lo necesario” para garantizar la seguridad ante el refuerzo militar ruso junto a Ucrania, pero también aseguró que sigue “abierta al diálogo” con Moscú.

El político noruego se pronunció así tras haber abordado el incremento de tropas y armamento ruso dentro y alrededor de Ucrania con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken; la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, y el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, según detalló en su tuit.



“Seguimos evaluando las implicaciones para nuestra seguridad y haremos lo que sea necesario para garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados de la OTAN, mientras que permanecemos abiertos al diálogo”, indicó Stoltenberg a través de su perfil en Twitter.



La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, también condenó ayer jueves la “retórica agresiva e incendiaria” del Gobierno ruso “contra Ucrania y la OTAN”. La OTAN “es una alianza defensiva”, mientras que “Ucrania continúa mostrando una moderación encomiable frente a las provocaciones y agresiones de Rusia”, dijo Truss en un comunicado.

Putin Estados Unidos y sus aliados europeos temen que prepare una invasión a Ucrania, país con una ubicación geográfica estratégica y que pretende ingresar a la OTAN. Ucrania ha denunciado la concentración de tropas rusas en su frontera. Putin niega que va a invadir, pero esta semana amenazó a Estados Unidos y a la OTAN de tomar acciones militares si aceptan a Ucrania.



Mali: Condenan presencia de mercenarios rusos de Wagner



Un grupo de 15 países condenó ayer jueves el despliegue de mercenarios de la empresa privada rusa Wagner en Mali, que puede empeorar el conflicto con los yihadistas en ese país. La declaración difundida por el Ejecutivo francés y firmada por 15 países, 14 europeos que mantienen en Mali la fuerza antiterrorista Takuba, además de Canadá, condena “firmemente el despliegue de mercenarios en el territorio maliense”.



La declaración recuerda que la Unión Europea aprobó la pasada semana sanciones contra Wagner, debido a su implicación en “graves violaciones de los derechos humanos” en países donde ha operado.



La llegada de Wagner en Mali es un golpe para Francia, que desde 2013 mantiene la operación militar Barkhane en varios países del Sahel para apoyar a las autoridades nacionales en la lucha contra grupos yihadistas. Sin embargo, Francia está en el proceso de reducir el volumen de esa fuerza, lo que dio origen a las conversaciones de Mali con Wagner.



Wagner es propiedad de Yevgeni Prigozhin, amigo del presidente Vladimir Putin. Sus mercenarios han sido detectados en varios países.