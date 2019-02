Anuncian si adelantan elecciones en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

España se enfrenta a unos meses de incertidumbre política mientras el presidente Pedro Sánchez y su gobierno socialista se preparan para anunciar elecciones anticipadas hoy viernes.

Las elecciones, que se producirían tras el rechazo de los presupuestos generales de Sánchez para 2019, tendrá lugar en un momento difícil para la cuarta economía de la zona del euro. El panorama político está cada vez más fragmentado, y el independentismo catalán es, de nuevo, uno de los temas centrales.



Sánchez, al frente de un gobierno minoritario desde junio del año pasado, podría intentar aferrarse al cargo hasta el final de la legislatura en junio de 2020, buscando para ello mayorías en cada ley que quiera aprobar. Pero tras la votación de los presupuestos, en la que los socialistas perdieron el apoyo de los independentistas catalanes que lo ayudaron a llegar al poder, esto parece difícil.



La fecha más citada para las elecciones es el 28 de abril, pero también se habla del 14 de abril, y hay quien aboga por un “superdomingo” el 26 de mayo, que coincide con las elecciones europeas, autonómicas y municipales.



Las encuestas reflejan que ningún partido podría formar gobierno por sí solo. Esto confirmaría el final del sistema bipartidista que data de la vuelta a la democracia en España y que empezó a desmoronarse en 2015.



El PSOE lidera las encuestas, con una estimación promedio de votos en los últimos meses del 24%, según un sondeo del diario El País.



El Partido Popular (PP) y Ciudadanos no se quedan muy atrás y podrían formar, en teoría, una coalición con el apoyo del partido de extrema derecha Vox, como ya hicieran tras las elecciones de Andalucía en diciembre. No obstante, ni siquiera esto está garantizado.



El PSOE y Podemos no tendrían suficientes escaños en conjunto, según las encuestas de opinión, y queda en el aire si Ciudadanos, un partido que se considera de centro, podría acabar decantándose por un alianza con los socialistas.



El pulso independentis- ta catalán ha irritado a muchos y será un factor clave, especialmente en un momento en que 12 de sus líderes están siendo sometidos a juicio.