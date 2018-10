Anulan indulto a Fujimori y debe volver a la cárcel

Alberto Fujimori, a sus 80 años de edad, deberá volver a la cárcel. La Corte Suprema de Pe-rú ordenó ayer miércoles detener al expresidente, luego de anular el indulto que lo sacó de prisión en diciembre pasado. La decisión judicial se activó a pedido de familiares de víctimas de violación a los derechos humanos durante los gobiernos de fujimoristras (1990-2000).

Fujimori fue indultado por motivos de salud en la víspera de Navidad del año pasado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en medio de celebraciones de sus simpatizantes y reclamos de sus detractores.

Ayer el juez Hugo Núñez Julca declaró fundado el pedido de no aplicación del indulto a Fujimori por "irregularidades", como la designación de su médico tratante como parte de la Junta Médica Penitenciaria que recomendó su libertad. La resolución precisó que Fujimori "padece una enfermedad no terminal grave" y dijo que no existe "la necesidad imperante de ponerlo en libertad".

Fujimori deberá retornar al penal de la Policía Nacional en el distrito limeño de Ate, donde había ingresado en 2009 para cumplir una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder del principal partido opositor Fuerza Popular, dijo que apelará el fallo, que calificó como una acto de "persecución y ensañamiento".

"Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario", dijo Keiko entre lágrimas a periodistas. "Invoco a nuestros enemigos políticos, les digo basta ya", lanzó.

De todos modos, la orden de detención y retorno a la cárcel que libró el juez contra Fujimori deberá esperar por el momento. Unas horas después de la anulación del indulto que lo protegía, el expresidente fue ingresado a la Clínica Centenario Peruano Japonesa, en la que había estado internado varias veces antes por problemas de salud.

"Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo que dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré. Siento mucho dolor", tuiteó su hijo menor Kenji, que lo acompañó a la clínica.

La ambulancia con Fujimori ingresó hacia las 16.45 hora de Perú (18.45 de Uruguay) a la clínica, donde lo aguardaban numerosos periodistas.

Poco antes, el abogado del expresidente, Miguel Pérez, presentó dos apelaciones, una para impugnar la anulación del indulto y la otra para pedir que su cliente permanezca en libertad mientras la justicia analiza su primer recurso.

Corte Suprema peruana anula indulto a Fujimori y ordena su vuelta a prisión By Guillermo Lorenzo Corte Suprema peruana anula indulto a Fujimori y ordena su vuelta a prisión MIRA TAMBIÉN Corte Suprema peruana anula indulto a Fujimori y ordena su vuelta a prisión

Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio a la justicia la revocación del indulto.

Opositores dicen que el indulto fue producto de una negociación política, porque el beneficio se le concedió tres días después de que Kuczynski logró eludir su destitución en el Congreso gracias al voto de legisladores disidentes del partido de la hija mayor del exmandatario.

Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, no ocultó su sorpresa por la anulación del indulto. "Vemos que en Perú no se respeta nada, no se respeta la independencia de poderes. El indulto al presidente Fujimori fue una acción constitucional", dijo indignado a la radio RPP.

Carlos Rivera, abogado de los familiares de víctimas del gobierno de Fujimori que pidieron anular el perdón, justificó a la AFP la decisión por las "irregularidades en el indulto".

Perfil de Alberto Fujimori