A los 21 años tiene una fortuna de US$ 1000 millones y es la joven más rica del mundo 

Amasar una fortuna de US$ 1000 millones no debe ser nada fácil. Mucho menos hacerlo a los 21 años. Y mucho menos incluso siendo mujer. Todos estos requisitos, sin embargo, los cumple la joven Kylie Jenner, celebridad mediática, hermana menor de la estelar familia Kardashian y dueña de la empresa de maquillaje Kylie Cosmetic, que es la que, en definitiva, cimentó su precoz fortuna.



El galardón que ganó Jenner de ser la millonaria más joven lo estableció el último resultado del ranking de las personas más ricas del mundo publicado por la prestigiosa revista de finanzas Forbes. Con este logro, además, la joven desplazó del título del millonario más joven del mundo al mismísimo creador de Facebook, Mark Zuckeberg, que llegó a tener sus primeros mil millones de dólares a los 23 años.

Con el patrimonio alcanzado hasta el día de hoy, la joven empresaria de cosméticos se posiciona como la sexta mujer con mayor fortuna del mundo, en una lista que incluye unas 243 mujeres y en la que lidera Francoise Bettencourt Meyers, heredera del imperio L'Oleral y actual presidenta de la compañía, quien cuenta con un patrimonio de US$ 49.300 millones.



Pero a diferencia de Bettencourt Meyers, Jenner llegó a alcanzar sus primeros mil millones de dólares por sus propios medios, y sin depender de una herencia familiar.



El camino a la fama de la joven multimillonaria comenzó en el reality show Keeping Un with the Kardashians, de 2007, donde compartía la pantalla con sus famosas medias hermanas Kourtney, Kim y Khloé, su hermana modelo Kendall y con el resto de su particular familia.

Su escalada hacia la fortuna, en tanto, comenzó con la venta por parte de Jenner de lápices de labios, a un precio de 29 dólares cada uno. Para lanzar estos productos, la pequeña del clan Kardashian invirtió un dinero que había ganado como modelo y su ya fuerte presencia en las redes sociales, para promocionarlos. Esto fue en el año 2015. Tres años después, la compañía Kylie Cosmetic facturaba unos US$ 360 millones.



Hija de Bruce Jenner -que ahora se llama Caitlyn Keller- y de la empresaria y representante de ellas Kris Jenner, Kylie nació el 10 de agosto de 1997, en Los Ángeles, California. Está casada actualmente con el rapero y compositor Travis Scott, con quien tienen una pequeña hija llamada Stormy Webster.

Como toda celebridad joven que se precie de tal, Kylie Jenner tiene una agitada vida en las redes sociales. En Instagram unas 128 millones de personas siguen sus publicaciones, en muchas de las cuales la joven empresaria promociona los productos de su empresa.



Sobre su enorme suceso empresarial, la más pequeña del clan Kardashian señaló a Forbes: "No esperaba nada. No vaticiné el futuro. Pero (el reconocimiento) sienta realmente bien. Es una buena palmadita en la espalda".