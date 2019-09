Hace 80 años estalló la guerra y sigue reclamo de indemnización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"S.O.S.: estoy bajo fuego enemigo”, fue el mensaje de auxilio que el comandante de la fortaleza de Westerplatte, cerca de la ciudad de Gdansl (entonces la ciudad libre de Danzig), envió a sus superiores en la madrugada del 1 de septiembre de 1939, bombardeado por la artillería nazi. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

A partir de ahí, las fuerzas alemanas desplegaronj su “guerra relámpago”, lo que les llevó a conquistar fácilmente una Polonia abandonada por sus aliados (Reino Unido y Francia), y a controlar gran parte de Europa, especialmente entre 1941 y 1942.



El 17 de septiembre de 1939, las fuerzas soviéticas invadían Polonia desde el Este, debido al pacto Ribbentrop-Molotov. Tras ser dividida por nazis y comunistas, Polonia perdió la mator parte de su Ejército, casi un millón de hombres, mientras su población civil, sobre todo la de origen judío, comenzaba a sufrir el drama de la ocupación y después de los asesinatos en masa de judíos en los campos de exterminio nazis.

Ochenta años después de la primera ofensiva del ejército alemán, los agravios por el conflicto aún siguen presentes en Varsovia, que pide indemnizaciones de guerra multimillonarias.



Con unas relaciones estrechas y ambos países miembros de la Unión Europea y la OTAN, Alemania y Polonia parecían haber dejado atrás su conflicto durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero esta situación cambió con la llegada al poder en Varsovia de conservadores y nacionalistas, que mantienen posiciones críticas con Bruselas y Berlín.



“Polonia no recibió una indemnización adecuada. (...) Perdimos seis millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, mucho más que otros estados que recibieron importantes reparaciones. No es justo. Esto no puede seguir así”, volvió a asegurar la semana pasada el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Varsovia prepara un nuevo informe, mucho más extenso que el elaborado en 1947, en el que piden reparaciones valoradas en 850 mil millones de dólares actuales, explica el diputado del PiS Arkadiusz Mularczyk.



“Después de tantos años tras el final de la guerra, Alemania no ha reflexionado sobre su pasado y prefiere defender su estabilidad presupuestaria en lugar de las reglas democráticas del estado de derecho y respetar los derechos humanos”, declaró Mularczyk, que preside una comisión parlamentaria encargada de valorar las reparaciones que deben ser indemnizadas. Considera que Polonia ha sido “discriminada”.

Berlín reconoce su responsabilidad en las atrocidades de la guerra, pero rechaza nuevas peticiones de indemnizaciones, exigidas por Polonia o Grecia.



“La posición del gobierno alemán se mantiene invariable, la cuestión de las reparaciones alemanas está cerrada jurídicamente y políticamente”, afirmó una portavoz del ejecutivo teutón, Ulrike Demmer.



Berlín considera que Polonia renunció en 1953 a las reparaciones de guerra de la parte de Alemania del Este, entonces gobernada por un partido comunista como también sucedía en Varsovia. Según las autoridades alemanas, la cuestión de las indemnizaciones quedó resuelta de manera definitiva con el Tratado “2+4” entre las dos Alemanias y los cuatro países vencedores (Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia). Su firma en septiembre de 1990 permitió la reunificación alemana.

Los conservadores polacos contestan, sin embargo, el acuerdo de 1953 y, en lugar de inmiscuirse en un complejo debate jurídico, prefieren insistir en el “deber moral” de Alemania.



Según Tadeusz Sierandt, testigo de los primeros bombardeos alemanes en Wielun (centro), el 1 de septiembre de 1939, este asunto quedó cerrado con la decisión de las grandes potencias de conceder a Polonia 100.000 km2 de territorios en el norte y oeste del país, que antes pertenecían a Alemania, aunque se la privó de un territorio de 175.000 kilómetros entregado a la Unión Soviética.



En cambio, según el historiador Tadeusz Olejnik, que vive en Wielun, pedir reparaciones sigue estando “justificado moralmente”.