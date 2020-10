Angela Merkel apela al coraje en los 30 años de la unificación de Alemania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 30º aniversario de la unificación de Alemania se ha celebrado ayer sábado en Potsdam, capital del Estado de Brandeburgo, y como era de esperar, la fiesta más importante del país quedó deslucida por la pandemia, una situación extraordinaria que obligó a las autoridades del land a eliminar las festividades multitudinarias para prevenir el riesgo de contagios.

El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, como la canciller federal, Angela Merkel, y el presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, participaron en un servicio ecuménico en la iglesia de San Pedro y San Pablo a la que solo pudieron asistir 130 personas, todas con tapabocas obligatorio, y en medio de una importante presencia policial de unos 2.500 agentes, enviados para contener varias manifestaciones contra el evento.

La canciller Merkel, pidió a los alemanes que en estos tiempos difíciles demuestren el mismo “valor” ante la epidemia que el que tuvieron cuando cayó el régimen de Alemania del Este y millones de ciudadanos de la República Democrática Alemana (RDA) tuvieron que superar las dificultades de adaptarse muy rápidamente a otro sistema económico, social y político que nada tenía que ver con el soviético. Una transformación que generó grandes expectativas, pero que también fue dolorosa.



El acto político central tuvo lugar en un anfiteatro ubicado en los legendarios estudios Babelsberg, donde el presidente de Alemania recordó la gesta de los alemanes de la ahora desaparecida RDA y que dio vida a una revolución pacífica que cambió el rumbo de la historia en el país y en Europa. “Sí, hoy vivimos en la mejor Alemania que ha existido nunca”, insistió el presidente Steinmeier, que recordó que se había recorrido un largo camino hacia un país unificado, libre y democrático en el centro de Europa. “Ninguna pandemia puede evitar que estemos orgullosos de ella. A pesar del virus, nuestro país está demostrando que estamos unidos, que somos fuertes y actuamos responsablemente”, añadió.

Merkel, por su parte, en declaraciones al margen de la ceremonia central, apeló al coraje de la gente y sugirió que la población debía recuperar el coraje que hizo posible la caída del Muro de Berlín. “Hizo falta mucha valentía para llegar hasta aquí. Las personas en la RDA que salieron a la calle y alentaron la revolución pacífica, pero también la valentía de aquellos en la antigua República Federal que pusieron rumbo a la unidad alemana”, señaló la canciller.



“Sabemos que hoy debemos ser valientes de nuevo”, dijo Merkel “Valientes para abrir nuevos caminos frente a una pandemia, valientes para superar realmente las diferencias que aún existen entre Este y Occidente, pero también valiente para exigir y trabajar repetidamente por la cohesión de toda nuestra sociedad”.



Esta idea también la mencionó Steinmeier en su discurso. “El mundo se ha vuelto más inseguro, muchas de las cosas obvias que hemos dado por sentadas durante los últimos 30 años ya no lo son”, dijo el presidente.

“Todos queríamos celebrar el 30º aniversario de la unidad alemana de una manera diferente. Con salas repletas y grandes fiestas al aire libre aquí en Potsdam, con miles de personas de toda Alemania y de nuestros estados vecinos europeos”, consideró Steinmeier al mencionar la nueva realidad que ha impuesto el virus. “Pero aunque no podamos hacer grandes celebraciones oficiales, el significado de este día permanece. El Día de la Unidad Alemana es un momento importante para recordar con alegría y coraje.”



Sin embargo, Steinmeier tuvo la valentía de reconocer que el país todavía no había logrado alcanzar la integración completa.”“Treinta años después de la reunificación, hemos avanzado mucho, pero no estamos donde queríamos”, zanjó.