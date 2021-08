Andrew Cuomo, auge y caída en una década del gobernador de Nueva York

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrew Cuomo hace diez años que gobierna el estado de Nueva York, una de las vidrieras políticas más importantes en Estados Unidos. Y cuando se perfilaba para un cuarto período consecutivo, las denuncias de acoso sexual de 11 mujeres lo obligan a renunciar. “Triste”, resumió el presidente Joe Biden.

Cuomo fue elegido en 2010 y ganó fácilmente la reelección en 2014 y 2018.



Pero en poco tiempo pasó de ser un referente en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos -incluso haciéndole frente a Donald Trump en su último año en la Casa Blanca-, a perder el apoyo de buena parte de sus compañeros del partido Demócrata.

Cuomo, que dejará su puesto en dos semanas, no solo pone punto final a su gestión al frente del estado de Nueva York, sino que se convierte en una especie de “oveja negra” de una familia ligada a la política. Su padre, Mario Cuomo, también fue gobernador neoyorquino durante tres mandatos, desde 1983 hasta 1994, y su hermano, Chris Cuomo, es una de las estrellas de la CNN.



“Todo el mundo sabe que esta será la primera línea que se lea sobre él en los libros de historia”, dijo el analista político del canal NY1 Bob Hardt sobre el efecto que tendrá la dimisión de Cuomo.



Su decisión de renunciar fue inesperada para muchos, puesto que aunque el gobernador se enfrentaba a una inmensa presión, especialmente por parte de su propio partido, Cuomo siempre negó las acusaciones de acoso sexual e insistió en que había que esperar los resultados de la investigación que había iniciado la Fiscalía General de Nueva York.

Incluso cuando esos resultados se presentaron la semana pasada, que concluían que había acosado a 11 mujeres de su entorno, el gobernador volvió a negarlas.



“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo”, dijo hace una semana Cuomo en un mensaje emitido dos horas después de publicarse el informe de la Fiscalía.



Cuomo llegó a ser el político más popular en Estados Unidos durante la pandemia, protagonizando diariamente ruedas de prensa en las que transmitía una imagen de liderazgo, de fuerza, de transparencia y de cercanía durante los peores momentos de Nueva York, el estado más azotado por el coronavirus en los primeros meses.

Sus ruedas de prensa incluso le llevaron a recibir un premio Emmy, y las voces que pedían que se presentara como candidato demócrata a la Casa Blanca eran cada vez más, pero Cuomo, nacido en Queens, siempre insistió que ese no era su objetivo.



Su carrera comenzó a los 25 años, cuando en 1982 fue el mánager de la campaña de su padre en las elecciones a gobernador neoyorquino, que ganó, para después pasar por la oficina de la Fiscalía General del estado, y más tarde como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo la Administración de Bill Clinton.

La imagen de Cuomo sufrió un durísimo golpe cuando a principios de este año comenzaron a surgir mujeres que hablaban de comportamientos inadecuados con empleadas de su entorno.



Besos, abrazos, manos colocadas en vientres, traseros y cinturas que las mujeres señalan que no eran gestos inocentes, sino intencionadamente sexuales, y que tenían el objetivo de subrayar su posición de poder.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Foto: AFP

La acusación más sonada, y tras la que finalmente se anunció una investigación por parte de la Fiscalía General, fue la que lanzó una de sus asistentes, Brittany Commisso, que en marzo dijo que Cuomo metió la mano por debajo de su blusa y le tocó un pecho en su residencia oficial en noviembre de 2020. Ya entonces, una larga lista de compañeros de partido pedían su dimisión, pero tras la publicación del informe la semana pasada, el propio presidente Biden dijo que Cuomo debía irse, y los legisladores demócratas neoyorquinos confirmaron este lunes que no apoyaban al gobernador y que preparaban un juicio político.



“Ya era hora de que Andrew Cuomo renunciara, por el bien de todo Nueva York”, agregó, por su parte, el alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio, uno de sus adversarios en el partido.



“Mi dimisión será efectiva en 14 días”, dijo el gobernador.



“He sido demasiado informal con la gente”, sostuvo.

“Abrazo y beso a la gente casualmente, a las mujeres y a los hombres. Lo he hecho toda mi vida”, explicó.



“En mi mente, nunca crucé la línea con nadie”, añadió. “Pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea. Hay cambios generacionales y culturales que no he apreciado del todo. Y debería haberlo hecho. No hay excusas”.



En su descargo, Cuomo no ocultó que se sentía como escrachado públicamente. “No se trata de la verdad, no se trata de un análisis reflexivo. No se trata de cómo mejoramos el sistema. Se trata de política y nuestro sistema político de hoy está muy a menudo impulsado por los extremos”, dijo Cuomo.

“La temeridad ha reemplazado a la razonabilidad, la sonoridad ha reemplazado a la solidez, Twitter se ha convertido en la plaza pública para el debate de políticas”, agregó.



Cuomo estuvo por 15 años casado con la escritora Mary Kerry Kennedy, con quien tuvo tres hijos. Su exesposa es hija de Robert (Bobby) Kennedy, el hermano de John F. Kennedy asesinado en 1968. (Con información de AFP, EFE y NYT).

Joe Biden consideró “triste” la renuncia El presidente estadounidense Joe Biden consideró “triste” la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dada la gestión que ha hecho a lo largo de una década, pero aclaró que respeta esta decisión que él mismo le reclamó hace unos días.



“Ha hecho un gran trabajo en todo”, opinó Biden consultado por periodistas sobre la labor del gobernador. “Por eso es tan triste”, admitió. El presidente estadounidense le había pedido hace una semana a Cuomo que dimitiera tras conocerse las acusaciones de acoso sexual y el informe del fiscal que las confirmaba, pero al hacerse firme ayer martes la renuncia destacó sobre todo la gestión de su compañero del Partido Demócrata.



En cualquier caso rechazó que la renuncia vaya a afectar al partido. “Creo que todo el impacto está en Andrew Cuomo”, zanjó el presidente estadounidense. Biden defendió que se les debe creer a las mujeres cuando hacen acusaciones “que a primera vista tienen sentido” y respaldó que los señalamientos sean investigados.