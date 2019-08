Andalucía: mayor brote de listeriosis en Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andalucía, al sur de España, sufre el mayor brote de listeriosis del que hay registros en Europa y uno de los mayores del mundo. Hay al menos 80 afectados tras consumir carne mechada de la marca La Mechá, de los que 56 están hospitalizados y seis en la unidad de cuidados intensivos. Además, están bajo vigilancia 15 embarazadas e investigan si los abortos sufridos por dos mujeres en los últimos días están relacionados con el brote, informó ayer el diario español El País.

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, un patógeno común en el medio ambiente que llega al organismo a través de alimentos contaminados. Aunque en la mayoría de personas sanas cursa de forma asintomática o con cuadros leves -trastornos digestivos, fiebre...-, la listeria puede ser muy grave e incluso mortal en personas mayores y con el sistema inmunológico debilitado. La bacteria también es peligrosa durante el embarazo y para el recién nacido, ya que en estos casos puede causar abortos, muerte fetal y graves secuelas al bebé incluso cuando la madre cursa la infección sin sufrir trastorno alguno.



La Junta de Andalucía informó ayer que la carne causante del brote no solo ha sido distribuida en esa región de España, sino también en Extremadura -a través de muestras comerciales-, la Comunidad de Madrid y, posiblemente, la provincia de Girona, informó el diario madrileño.



La organización de consumidores Facua lamentó que la Junta andaluza no decretara la alerta sanitaria hasta el pasado 15 de agosto a pesar de que el goteo de casos era constante desde finales de julio. La Consejería de Salud, sin embargo, ha recordado que los casos aislados de listeriosis no son extraños, aumentan con el calor del verano y que no decretó la alerta hasta que los análisis realizados en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid confirmaron la causa del brote.



En el mayor brote registrado hasta la fecha en el mundo ocurrió en Sudáfrica en 2017 y 2018. Un total de 216 personas fallecieron entre las 1.080 que enfermaron. En Estados Unidos, en 1985, 160 personas resultaron afectadas, de las que 50 murieron. En Europa, Dinamarca ha sido el país que ha registrado hasta la fecha el brote más letal. Fue en 2013 y 2014, con casi 40 enfermos y una quincena de muertes.



Magrudis, la empresa propietaria del producto contaminado sigue realizando análisis para detectar en qué punto de la cadena se produjo el contagio por listeria. La empresa tiene un sistema de verificación que constata que la carne sale a 83,9º del horno, mientras la listeria -que es capaz de resistir a temperaturas bajo cero- no sobrevive a temperaturas superiores a los 75 grados.