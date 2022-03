Ahora, ser amigo millonario de Vladimir Putin es un “gol en contra”

the new york times

Durante casi dos décadas, Roman Abramovich ha sido el oligarca ruso más conocido en el Reino Unido, el multimillonario propietario de un club de fútbol de élite que mantuvo su riqueza sin importar los enfrentamientos con insultos entre políticos de Londres y Moscú.

Pero, eso llegó a un abrupto final el jueves, cuando Abramovich y otros seis oligarcas se convirtieron en los nuevos objetivos de las medidas para congelar activos rusos tomadas por el gobierno británico, que ha sido criticado por actuar con lentitud en esa materia.

La decisión tomada por el primer ministro Boris Johnson impacta porque Abrmovich es ampliamente conocido para el público británico, debido a que el propietario de Chelsea, -un club de la Premier League que es Campeón de Europa y del Mundo- lo que lo ha convertido en el símbolo más visible de la influencia rusa en la vida británica. Esta vez, Johnson no corre de atrás al sancionar a los rusos ricos, sino que es el primer líder occidental que pone a Abramovich en una lista de sancionados.



Quizás anticipando esa acción, Abramovich, de 55 años, intenta vender a Chelsea, pero ahora perdió el control del club y no puede viisitar Gran Bretaña. Se necesitaría un permiso especial para que la propiedad del club cambiara de manos.

Como consecuencia de las sanciones, Abramovich, cuyos activos incluyen una casa en una zona exclusiva del oeste de Londres que compró por 90 millones de libras, ahora hasta tiene prohibido pagar la factura de la electricidad en sus propiedades en Gran Bretaña, así como alquilarlas o venderlas.

Roman Abramovich. Foto: EFE

Prominente.

Desde que adquirió Chelsea en 2003, Abramovich es una figura prominente del fútbol inglés, donde se ha mostrado impaciente por el éxito y por reemplazar a los directores técnicos que no lograron ganar.



Su estatura en el Reino Unido no resultó afectada por las tensas relaciones con Moscú, después del enveneamiento de Alexander Litvinenko, un ex agente del KGB y después enemigo del Kremlin. Lo mismo ocurrió en 2018 después de un ataque con una sustancia que ataca el sistema nervioso contra Sergei Skripal, un ex agente ruso. Las autoridades británicas sostuvieron que el ataque fue obra del Kremlin.



Si bien retiró su solicitud para una visa de inversor, podía visitar Londres porque tiene pasaportes de Portugal (ver aparte) e Israel.

Abramovich ha negado tener vínculos fuertes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero, en su anuncio de las sanciones, el gobierno británico argumentó sin eufemismos que eso es falso. Afirmó que, durante décadas, ha tenido una relación estrecha con Putin. “Esa asociación incluye obtener beneficios financieros y otros beneficios materiales de Putin y del Gobierno de Rusia”.



Asimismo, en su declaración el gobierno indicó que Abramovich obtuvo exoneraciones impositivas y logró la compra y venta de acciones a tasas favorables, así como contratos que recibió con posterioridad a la Copa del Mundo de 2018, que se disputó en Rusia.



Además, señala que Evraz PLC, una empresa de la que el magnate tiene acciones, “puede estar potencialmente suministrando acero a las Fuerzas Armadas rusas”.

La nómina de sancionados incluye a Oleg Deripaska, quien según el gobierno británico tiene participación en la empresa rusa de energía y aluminio, En+ Group, así como a Igor Sechin, CEO de Rosneft; Andrei Kostin, presidente de VTB; Alexei Miller, CEO de Gazprom; Nikolai Tosarev, presidente de Transneft, y Dimitri Lbedev, presidente del Banco Rossiya. En total, son 18 los oligarcas rusos sancionados desde que Rusia invadió Ucrania.



Desde que accedió al cargo de primer ministro, en 2019, el Partido Conservador de Johnson, o sus asociaciones de votantes, han recibido US$ 2,5 millones de donantes que son rusos o han ganado dinero con Rusia, de acuerdo con cálculos realizados por el opositor Partido Laborista, sobre la base de informes de la Comisión Electoral. Johnson ha sido acusado de ignorar las advertencias de las autoridades de seguridad cuando postuló a Evgeny Lebedev -propietario de diarios- a la Cámara de los Lores.

Deutsche Bank.