América Latina y el Caribe con más casos de COVID-19 que Europa

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, América Latina y el Caribe superaron ayer viernes a Europa en número de casos, con más de 2,7 millones de contagios declarados, mientras el virus sigue ensañándose con Estados Unidos.

América Latina y el Caribe, región donde la epidemia está más activa estas últimas semanas, pasa a ser la segunda zona del mundo con más casos detectados de la enfermedad, por delante de Europa que suma 2,6 millones, y detrás de Estados Unidos y Canadá, que contabilizan 2,8 millones de casos.



En número de fallecidos, Europa sigue siendo en cambio la región del mundo más afectada, con casi 200.000 víctimas. Le siguen Estados Unidos y Canadá (137.421) y América Latina y el Caribe (121.662).

En todo el mundo, el nuevo coronavirus se ha cobrado más de 521.000 vidas y causado más de 10,8 millones de contagios.



En Estados Unidos, el país más golpeado por la epidemia con más de 128.000 decesos, los contagios se aceleran. En las últimas 24 horas, alcanzó un nuevo récord diario con 54.000 infecciones, una cifra que da pavor en la víspera del largo fin de semana de celebración del 4 de julio.

La región.

Aquí en Sudamérica, Brasil superó ayer viernes los 1,5 millones de casos confirmados de coronavirus y, aun así, las principales ciudades del país están reabriendo bares, restaurantes y gimnasios, lo que hace temer que las infecciones aumenten.



Según el Ministerio de Salud brasileño, ayer el país registró 42.223 casos adicionales de coronavirus, lo que totaliza 1.539.081 infectados. Brasil es el segundo en número de casos en el mundo detrás de Estados Unidos.

La cantidad de muertes por coronavirus en Brasil, en tanto, aumentó en 1.290 a 63.174, según el ministerio.



Solo en Río de Janeiro, unas 6.600 personas han muerto de COVID-19 en los últimos cuatro meses. Solo 14 países en el mundo tienen un número de muertes superior al de la ciudad. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos están al 70% de su capacidad.



Tras tres meses de cierre, los bares y restaurantes de Río de Janeiro reabrieron sus puertas, limitando su aforo al 50% y con la obligación de mantener dos metros entre las mesas.

Se espera que San Pablo, la ciudad más grande y más afectada de Brasil, abra bares y restaurantes la próxima semana.



Por su lado Perú, segundo país en América Latina en números de casos detrás de Brasil, superó el jueves el trágico umbral de 10.000 muertos por el virus, un día después de iniciar un desconfinamiento gradual para reactivar su semiparalizada economía. Perú tiene los hospitales al borde del colapso.

A pesar de ello, la cuarentena fue levantada el miércoles en 18 de los 25 departamentos, entre ellos Lima, donde los buses y minibuses volvieron a circular llenos de pasajeros, aunque todos con mascarillas, como dispuso el gobierno.



En Argentina, el gobierno informó anoche de 2.845 nuevos casos de COVID-19, elevando el número de infectados a 72.786. En tanto, se reportaron 52 nuevas víctimas fatales y el total es de 1.437. Los recuperados ya llegaron a 25.224.

Búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Foto: AFP

En Chile, las autoridades afirmaron que después de cuatro meses del primer caso de coronavirus en el país se comienzan a ver “cifras optimistas” pese a que ayer se sumaron 3.548 nuevos contagios y se inscribieron 131 fallecidos.

Fin de la cuarentena.

Distinta es la situación en Europa, donde ahora la propagación del virus parece controlada y los gobiernos se apresuran a anunciar las medidas de flexibilización para intentar salvar la temporada estival, crucial para muchos países.



A partir del 10 de julio, los viajeros que lleguen a Inglaterra procedentes de medio centenar de países, estarán exentos de la cuarentena de 14 días impuesta por el gobierno británico.

España, otro de los países europeos más golpeados por el COVID-19, también anunció ayer viernes que reabrirá sus fronteras con doce de los quince países acordados por la Unión Europea, pero no con Argelia, Marruecos y China, hasta tanto estos últimos permitan la entrada de personas llegadas de España.



Con las fronteras cerradas por la pandemia, la gran migración de millones de marroquíes y argelinos residentes en Europa que cada año atraviesan España para pasar las vacaciones en sus países de origen no ha tenido lugar este año.

"Despertar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó ayer viernes a los países afectados por el coronavirus a “despertar” y “luchar” contra la pandemia, porque “las cifras no mienten”.



“Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números”, dijo en una conferencia de prensa el jefe de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan.



El experto de la OMS respondía a una pregunta sobre la situación en México pero precisó que su mensaje se dirigía a “muchos países”.

“La gente debe despertar. Las cifras no mienten y la situación en el terreno no miente”, añadió.



Subrayó que “nunca es demasiado tarde, en una epidemia, para tomar el control”.



“La OMS comprende perfectamente que hay buenas razones para que los países quieran relanzar sus economías”, añadió. “Pero no se puede ignorar tampoco el problema, no va a desaparecer como por acto de magia”, señaló.



Ryan subrayó además que “debemos iniciar el combate ahora. Debemos parar este virus ahora”. “Los países enfrentan decisiones difíciles”, pero “deben absolutamente romper las cadenas de transmisión”, inclusive adoptando medidas de confinamiento “si no hay alternativa”, consideró.

Catamarca: cayó la última provincia argentina Catamarca, la única provincia de Argentina que no había registrado contagios del virus, reportó ayer viernes su primer caso. “Tras 105 días sin contagios, hemos detectado el primer caso positivo de COVID-19 en Catamarca”, anunció el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, a través de Twitter.



Jalil precisó que se trata de un transportista que fue aislado antes de ingresar a la capital de Catamarca y que está bajo control médico y seguimiento epidemiológico.



“El caso positivo de COVID-19 que se ha detectado es importado. Estos 105 días sin casos nos han permitido preparar, con recursos nacionales, provinciales y municipales, todo el sistema de salud y seguridad para afrontar este escenario. Les pido responsabilidad social a todos”, dijo el gobernador.



Desde que Argentina reportó el primer caso del nuevo coronavirus el pasado 3 de marzo, Catamarca se había mantenido hasta ahora como la única de las 24 provincias del país sin contagios.



Poco antes de conocerse este primer caso, Jalil había decretado el regreso a fase 1 del aislamiento social preventivo obligatorio en la localidades de Belén y Andalgalá. Tomó esa decisión tras la aparición de un caso sospechoso, una persona de Belén, ya aislada, considerada contacto estrecho de un transportista que dio positivo por COVID-19 en la vecina provincia de La Rioja.