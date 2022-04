Las amenazas nucleares de Kim Yo-jong, hermana del dictador de Corea del Norte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menudo, el primer nombre en el que se piensa cuando se habla de la hostilidad y las acciones irracionales de Corea del Norte es el del dictador Kim Jong-un. Acostumbrado a aparecer en fotos junto a misiles antes de ser lanzados como provocación o a soltar amenazas contra Occidente, el presidente norcoreano se ha convertido en el rostro más beligerante de su país. Pero ya tiene competencia: su poderosa hermana Kim Yo-jong ha reaparecido para demostrar que le sigue los pasos con un discurso cada vez más agresivo.

Por segunda ocasión en tres días, Kim Yo-jong, de 34 años, advirtió este martes 5 que Corea del Norte usará sus armas nucleares para “eliminar” al ejército surcoreano en caso de que lancen un ataque preventivo. Sus palabras fueron una respuesta a unas afirmaciones del ministro surcoreano de Defensa, Suh Wook, quien dijo que los militares de su país tienen misiles capaces de acertar “con rapidez y precisión” cualquier blanco en Corea del Norte si hay señales claras de un lanzamiento de misiles.

Pero la única hermana de Kim reforzó la hostilidad. Agregó que en caso de un “horrible ataque”, las fuerzas surcoreanas conocerán un “destino miserable que no será otro que la destrucción total y la ruina [...] No lo consideramos como un adversario para nuestras fuerzas armadas”, añadió.



“La escoria insensata se atreve a mencionar un ‘ataque preventivo’ contra un Estado que posee armas nucleares”, dijo en un comunicado difundido por a prensa estatal. “Corea del Sur podría enfrentar una grave amenaza debido a las imprudentes declaraciones de su ministro de Defensa [...] Corea del Sur debe disciplinarse si desea evitar el desastre”, agregó.



El duro intercambio ocurre después de que Corea del Norte reanudara sus pruebas de armas, que incluyeron su primera prueba de un misil de largo alcance desde el 2017, realizada el 24 de marzo. El episodio también ha vuelto a poner los ojos sobre Kim Yo-Jong, funcionaria de alto rango del Gobierno y del partido gobernante que funge como asesora de Kim Jong-un.



Figura en ascenso



No es la primera vez que la hermana de Kim Jong-un muestra un discurso beligerante. En junio del 2020, luego de que activistas de derechos humanos de Corea del Sur enviaran panfletos de propaganda contra el Norte usando globos, Kim Yo-jong los llamó “escoria humana” y “perros mestizos”. También llegó a ridiculizar al entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, llamándolo “discapacitado mental” y “perro asustado”.



El diario The New York Times recuerda que aquella vez la joven advirtió de una acción en represalia, en lo que parecía ser una amenaza para destruir la Oficina de Enlace Intercoreana establecida en el 2018 para facilitar la comunicación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y la oficina fue destruida.

Kim Yo-jong es, oficialmente, una alta funcionaria del Partido de los Trabajadores que gobierna Corea del Norte y está a cargo de las relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos. Según Seúl, ella es la número dos de Corea del Norte después de su hermano.

Carlos Aquino, coordinador del Centro de Estudios Asiáticos (CEAS) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destaca que en los últimos años, la estatura de Kim Yo-jong en Corea del Norte y en el extranjero ha aumentado de forma evidente y que hoy es el rostro del régimen.



“Sus palabras recientes han causado sorpresa, primero porque ha reaparecido públicamente después de seis meses. Se sabía de sus cargos y del poder que tiene, pero no había estado hablando. En segundo lugar, son palabras bastante duras, lo que es algo muy típico de ellos, son muy buenos insultando”, dice a El Comercio.

Señala que en los últimos años Kim Yo-jong ha asumido funciones muy particulares, que es algo que no se había visto antes en Corea del Norte. Entre las razones están los rumores de que Kim Jong-un no está bien de salud. “De hecho, ha habido una modificación en la Constitución que decía que si falla el comandante en jefe podría asumir alguien segundo en la jerarquía, cosa que antes no estaba establecida. Ella tiene un peso cada vez más preponderante”, explica.



“Obviamente, ella asumió un rol más importante porque es una consejera. Eso se vio claramente en la entrevista que hizo con el presidente Donald Trump en el 2018. Ha pasado de ser una hermana a una consejera, vocera y definitivamente futura sucesora si algo le pasa a Kim Jong-un. Ella tiene cualidades propias, lo ha demostrado en sus apariciones internacionales”, agrega.



Motivaciones adicionales



El catedrático explica que el régimen norcoreano está fastidiado porque en Corea del Sur ganó la presidencia el candidato que se oponía a una postura conciliatoria con ellos. El nuevo mandatario electo, el conservador Yoon Suk-yeol, asume en mayo y ha dicho que el Sur podría realizar un ataque preventivo contra el Norte. “Obviamente los norcoreanos no soportan esto y ello se ha visto reflejado en la amargura de las declaraciones de Kim Yo-jong”.

Agrega que los norcoreanos también están aprovechando la coyuntura internacional de la guerra en Ucrania, que significa beneficios para Corea del Norte, ya que Estados Unidos va a estar ocupado en Europa y Rusia va a apoyar a Pyongyang por seguir en la confrontación con Washington.



Por ejemplo, recuerda que la funcionaria estuvo al lado de Kim Jong-un durante las reuniones cumbre con Moon, el presidente chino, Xi Jinping, y el de Estados Unidos, Donald Trump. Además, a fines del 2019, Kim Yo-Jong fue designada jefe del Departamento de Organización y Orientación, el lugar formal del poder político en Corea del Norte, donde se toman todas las decisiones de personal clave relacionadas con el partido, el ejército.