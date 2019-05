Alta tensión preelectoral entre Trump y demócratas

El debate entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata subió de nivel esta semana. Vea cómo se trataron. Trump llamó de “loca” a la presidenta demócrata de la Cámara de Representante, Nancy Pelosi, y de ser un “desastre” incapaz de entender el nuevo acuerdo comercial de Estados Unidos con Canadá y México. Antes Pelosi había acusado a Trump de “encubrimiento” a las investigaciones del Congreso, y ayer le achacó un “asalto” a la Constitución y de ser un “maestro de la distracción” que tiene una “bolsa llena de trucos”. Además, volvió a agitar un posible juicio político al presidente.

Y eso que a diferencia de Argentina y Uruguay, que tienen elecciones dentro de cinco meses, en Estados Unidos se votará recién en noviembre de 2020.



Este último cruce entre Trump y los demócratas estalló el miércoles, cuando el presidente puso fin abruptamente a una reunión en la Casa Blanca con Pelosi y el senador Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado. Trump les dijo que no hablarían hasta que los demócratas no terminaran las “investigaciones falsas” en su contra.



Poco antes, Pelosi lo había acusado públicamente de estar “involucrado en una operación de encubrimiento” en relación a la investigación sobre la intromisión rusa en los comicios de 2016. Y ayer jueves calificó el enojo de Trump como un “berrinche”.



Esto llevó a que el presidente le saliera al cruce. “Ayer (por el miércoles) estuve extremadamente tranquilo en mi reunión con Pelosi y Schumer, sabiendo que ellos dirían que estaba furioso, junto con sus compañeros, los medios de Noticias Falsas”, escribió. “Bueno, de todas formas muchas notas sobre la reunión usan la versión de la ira. ¡Prensa falsa y corrupta!”, lanzó.



La asesora principal del presidente, Kellyanne Conway, dijo en Fox News que “en realidad (Trump) nunca levantó la voz”. Los demócratas “lo arruinaron una hora antes”, dijo Conway, “al decir que él está involucrado en un encubrimiento, para después venir aquí y hacer como que todo está bien y que vamos a hablar de infraestructura”.

¿Juicio político?

Ayer Pelosi insistió con su versión del enojo de Trump. “Nuevamente, rezo por el presidente de Estados Unidos. Deseo que su familia, su gobierno o su personal hagan una intervención por el bien del país”, dijo Pelosi en su conferencia de prensa semanal en el Capitolio.



“Lo que el presidente está haciendo es un asalto a la Constitución de Estados Unidos. (...) Él es un maestro de la distracción”, dijo Pelosi. “Realmente creo que el presidente tiene una bolsa llena de trucos para distraer de los temas importantes”, agregó.



Pelosi señaló que “no se puede negar” que Trump ha obstruido a la justicia al evitar que varios miembros de su equipo declaren en comités del Congreso sobre la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, de la conocida como “trama rusa”.

“Sí, estas podrían ser infracciones imputables y motivo de juicio político. (...) Pero desde el caucus demócrata creemos que debemos estar preparados desde el inicio, y aún no estamos en esa fase”, argumentó.



Pelosi se resiste a iniciar el proceso de un juicio político, pero este mes ha endurecido su discurso contra el mandatario, al punto que el miércoles le acusó de encubrimiento de documentos, un delito que consideró “merecedor de un juicio político”, aunque sin comprometerse a promoverlo.



“Creemos que es importante seguir los hechos, creemos que nadie está por encima de la ley (...), y creemos que el presidente de Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento”, dijo Pelosi antes de la reunión del miércoles que provocó la reacción de Trump de suspenderla apenas iniciada.

"La loca de Nancy", dijo Trump

Ayer jueves, durante un encuentro con agricultores en la Casa Blanca, el presidente dijo que Pelosi está “loca” y la acusó de ser el único obstáculo para la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México porque, aseguró, “no lo entiende”.



“La loca de Nancy. Llevo observándola mucho tiempo. Ha perdido (la cabeza)”, afirmó Trump.



Después de poner en duda la cordura de Pelosi, Trump pidió a cinco de sus asesores que dieran fe de la suya propia, al hacerles garantizar ante las cámaras que él estuvo “calmado” durante la reunión del miércoles con los líderes demócratas en el Despacho Oval. Pelosi “hizo una declaración muy desagradable, dijo que entré en la habitación gritando y chillando, cuando yo estaba tan calmado”, señaló Trump.



Después dio la palabra a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders; la “número dos” de ella, Hogan Gidley; la consejera presidencial Kellyanne Conway; la directora de comunicaciones estratégicas, Mercedes Schlapp; y el asesor económico, Larry Kudlow; y todos ellos repitieron que el mandatario estaba “calmado”.



“Soy un genio extremadamente estable”, reiteró Trump, que provocó las risas de los asistentes con esa frase que ya había escrito hace tiempo en Twitter.



El mandatario también defendió al nuevo acuerdo de libre comercio con sus vecinos, el T-MEC, firmado con México y Canadá pero pendiente de ratificación parlamentaria, algo para lo que es necesario que Pelosi acceda a llevar el texto del acuerdo comercial al pleno de la Cámara de Representantes.



“No creo que Nancy Pelosi entienda el acuerdo, cree que es demasiado complicado, pero no es un acuerdo complicado”, opinó Trump, y garantizó que “muchos demócratas en el Congreso” apoyan el pacto comercial renegociado para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés). E insistió en atacar a Pelossi. “No creo que ahora mismo sea capaz de entenderlo, tiene muchos problemas”, continuó, para luego añadir: “Ella es un desastre. No lo entiende”.

Las estrategias ante un juicio político

El origen. La Casa Blanca se ha rehusado a cooperar en las investigaciones parlamentarias lanzadas por los demócratas sobre el presidente Donald Trump.



Ante estas negativas, el debate sobre un posible procedimiento para destituir a Trump tomó impulso. Varios legisladores demócratas y aspirantes a la presidencia en 2020 están ansiosos por llevar adelante un juicio político al presidente. En particular, buscan inculpar a Trump por obstrucción de la justicia y por su negativa a respetar los poderes de supervisión del Congreso.



Republicanos. Pero los que respaldan esta idea siguen siendo una minoría en la Cámara Baja, donde prima la preocupación entre algunos demócratas de que el impeachment les sería perjudicial. Esta postura sostiene que la guerra política de Washington, que ya cansa a los votantes, empañaría los mensajes de campaña sobre los temas que realmente les preocupan. Pero principalmente por no tener éxito posible en el Senado, donde los republicanos mantienen la mayoría. El senador republicano Lindsey Graham, cercano a Trump, dijo el miércoles que el juicio político sería “solo venganza política, (y) va a estallar” en la cara de los demócratas.



Demócratas. Por eso la estrategia demócrata es esperar. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó ayer jueves que es prematuro emprender un proceso de destitución del presidente Trump. La representante demócrata dijo que el mandatario está “decepcionado” de que la oposición no haya abordado el camino hacia el juicio político, dado que tal iniciativa podría fortalecer sus intentos de reelección. “Podemos entregar los hechos al pueblo estadounidense a través de nuestra investigación”, dijo Pelosi, en referencia a las pesquisas iniciadas por el Legislativo sobre Trump. Eso “nos puede llevar a un momento en que el impeachment sea inevitable, o no, pero no estamos en ese momento”, indicó.



“Creo que un juicio político sería sin dudas una fuente de grandes divisiones para nuestro país”, agregó, sobre la iniciativa que sabe destinada al fracaso en el Senado bajo control republicano.