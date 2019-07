Alta tensión: coalición escolta buques en el Golfo Pérsico

Una coalición internacional para escoltar a los buques en el Golfo Pérsico es anunciada por Estados Unidos, después de que el Reino Unido denunció que Irán intentó “impedir el paso” de un navío británico en el estrecho de Ormuz.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz se agudizó en las últimas semanas desde los ataques de origen desconocido contra petroleros, por lo que Estados Unidos propuso dar protección a los buques que transitan por ese paso, por el que transita casi un tercio de los envíos marítimos de crudo.



El general Mark Milley, nominado para el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto del Pentágono, sostuvo en una audiencia ante el Senado ayer jueves que Estados Unidos tiene “un rol crucial” para reforzar la libertad de navegación en el Golfo Pérsico.



“Creo que estamos tratando de hacer esto con la coalición para, en conjunto, proveer de una escolta militar y naval los envíos comerciales”, indicó el militar, que dijo que esta operación comenzaría “en las próximas semanas”.



Tres barcos iraníes intentaron el miércoles por la noche “impedir el paso” de un petrolero británico, el British Heritage, en el estrecho de Ormuz, explicó el gobierno británico en un comunicado, unos días después de que el Reino Unido interceptó un petrolero iraní en Gibraltar.



La Royal Navy tuvo que intervenir entonces desplegando una fragata para acudir en ayuda de este petrolero propiedad de BP Shipping, filial de transporte petrolero del gigante BP, dijeron las autoridades.



“El ‘HMS Montrose’ se vio forzado a posicionarse entre los barcos iraníes y el ‘British Heritage’ y a emitir una advertencia verbal a los barcos iraníes, que se dieron la vuelta”, añadió.



La confrontación se produce en un momento de agudización de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, a quien el presidente Donald Trump advirtió que las sanciones podrían incrementarse “sustancialmente”.



Hace una semana, Reino Unido interceptó a un petrolero iraní en Gibraltar y ayer jueves la policía del enclave detuvo al capitán y a un oficial del buque acrecentando las tensiones.

El miércoles el presidente iraní, Hasan Rohani, amenazó a Londres con “consecuencias” tras la intercepción del buque.



El “Grace 1” había sido capturado frente a las costas de ese territorio británico, situado en el extremo sur de la península ibérica, tras una operación que Irán tildó de acto de “piratería” en alta mar.



Estados Unidos, Reino Unido y Francia mantienen una presencia naval en el Golfo, pero una fuente oficial francesa dijo a la AFP que por el momento el país no tenía planeado expandir su flota.



Los medios británicos indicaron que un posible despliegue de más naves de la Armada estaba “bloqueado” en los consejos de gobierno.



“Creo que probablemente durante las dos o tres próximas semanas determinaremos cuáles son los países que tienen la voluntad política de respaldar esta iniciativa, y después trabajaremos directamente con los militares para identificar las capacidades específicas que sostendrán este proyecto”, explicó el martes el general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor estadounidense.



Estados Unidos tiene apostada en Baréin a su Quinta Flota.

un escenario complejo

Desmiente Teherán al Reino Unido

La Fuerza Naval de los Guardianes de la Revolución de Irán negó haber intentado impedir el paso del petrolero The British Heritage en el estrecho de Ormuz, como reclaman el Reino Unido y Estados Unidos.



“En las últimas 24 horas no ha habido encuentros inesperados con embarcaciones extranjeras, incluidas embarcaciones británicas”, declaró la Armada del cuerpo militar de élite en un comunicado.



Según la nota, sus patrullas en el golfo Pérsico se llevan a cabo de acuerdo con “los métodos de rutina y las misiones ordenadas con inteligencia y precisión”.



Esta fuerza de los Guardianes de la Revolución alertó, no obstante, de que en el caso de recibir una orden de incautación de buques extranjeros, está preparada para “hacerlo de manera inmediata, firme y rápida”.



En los últimos meses en el Golfo Pérsico, hubo incidentes con buques de los que Washington responsabilizó a Teherán, que rechazó cualquier implicación.



El pasado 20 de junio, los Guardianes de la Revolución, cuerpo militar de élite, derribaron un dron estadounidense que, según Teherán, entró en su espacio aéreo para tareas de espionaje.