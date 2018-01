Almagro afirma que ninguna dictadura debe ser "validada con el diálogo"

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló hoy que es "absolutamente inadmisible" que la dictadura en Venezuela que encabeza Nicolás Maduro encuentre "soluciones para mantenerse en el poder, y perpetuarse, en mecanismos de diálogo".



"No puede ser validada ninguna dictadura a partir de ningún mecanismo de diálogo, eso no debe existir en este continente", recalcó Almagro, durante un encuentro celebrado en Miami con organizaciones de la comunidad de venezolanos radicados en Estados Unidos.



El secretario general de la OEA insistió que no se pueden "legitimar" los procesos de represión que ha llevado adelante el Gobierno de Nicolás Maduro, y que han significado el sufrimiento de "millones de personas", tanto de los que viven en Venezuela y como los que han tenido que dejar su país.



En ese sentido, destacó la petición hecha hoy por los grupos de exiliados a los Gobiernos de Colombia y Brasil de "formalizar" los campamentos de desplazados venezolanos que se han instalado en las fronteras, y mejorar así el suministro y distribución de ayuda humanitaria.



Apoyar esos campamentos, dijo, es un "primer paso importantísimo que debe asumir la comunidad internacional", a la que invocó un "diálogo político" que no solo se concentre en el envió de ayuda humanitaria a Venezuela, "que ha sido negada permanente", sino en soluciones a los venezolanos que sufren en el exterior.