Almagro advierte por "seis años más de represión y dictadura" si Maduro es reelecto

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, alertó hoy de que la "mayor sanción" para el pueblo de Venezuela sería permitir "seis años más de represión y dictadura", al reiterar que las elecciones convocadas en mayo en ese país por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "no son legítimas".



"La democracia en Venezuela es un imperativo fundamental para la reconstrucción del país", subrayó Almagro, diplomático de carrera y exministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, al recoger en Madrid el Premio FAES de la Libertad.



El expresidente del Gobierno español y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, propuso la concesión de ese premio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) por su defensa de la democracia en Venezuela y fue el encargado de entregárselo hoy en un acto celebrado en la Casa de América en Madrid.



"Se ha pagado un precio muy alto por el silencio y la inacción" ante la situación en Venezuela, así como por las "falsas expectativas de diálogo" y la "conveniencia de algunos de llevar a términos de gobernabilidad a un gobierno corrupto y criminal", dijo Almagro.



También dio cifras para ilustrar la gravedad de la crisis venezolana y mencionó, entre otras cosas, que desde 2014 han sido detenidos más de 12.000 ciudadanos y han muerto más de 150 personas en manifestaciones.



Además, desde 2012 se han producido en Venezuela unas 6.300 ejecuciones extrajudiciales "a manos del gobierno", según Almagro.



Almagro consideró la crisis humanitaria como resultado de la "mala administración y la corrupción" y "una de las mayores creadas por el hombre", a la vez que resaltó que en 2016 murieron cada día siete bebés menores de un año.



"Uno tras otro han fracasado los esfuerzos de diálogo" entre el Gobierno de Maduro y la oposición, y el último intento "fallido" realizado en la República Dominicana ha permitido a Maduro convocar las elecciones presidenciales de mayo, de las que Almagro dijo que "no son legítimas".



La reacción a la crisis en Venezuela "ha sido lenta", señaló Almagro, quien a continuación indicó que, no obstante, "la presión internacional está cobrando fuerza" al hacer un llamamiento a todos los países a imponer "sanciones más duras y de mayor alcance" al Gobierno de Maduro.



"No hay mayor sanción para el pueblo venezolano que seis años más de represión y dictadura", resaltó Almagro, quien opinó que "el silencio, las excusas, las ausencias y la palabrería" son las principales razones por las que el Gobierno de Maduro sigue en el poder.



Aznar por su parte pidió que "Venezuela siga siendo parte del debate público" en España, al insistir en la exigencia de que se celebren "elecciones libres" en el país suramericano.



Miembros de la comunidad venezolana asentada en España asistieron al acto y se hicieron fotos con el secretario general de la OEA al final de la ceremonia, algunos de ellos con la bandera de Venezuela.



Durante su estancia en Madrid, Almagro se reunió hoy con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien también abordó la situación en Venezuela.



Almagro dijo a un reducido grupo de medios que él y Rivera están "en la misma página" con respecto a la crisis venezolana.



Antes de Almagro, el Premio FAES de la Libertad lo han recibido otras personalidades como el rey Juan Carlos, Margaret Thatcher, Simón Peres o Mario Vargas Llosa.