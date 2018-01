Allegados del presidente Donald Trump cuestionan su "capacidad de gobernar"

Casi todo el entorno de Donald Trump "cuestiona su capacidad para gobernar", aseguró este viernes el autor de un controvertido libro sobre el presidente de Estados Unidos y su primer año en la Casa Blanca.



El libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fuego y furia. Dentro de la Casa Blanca de Trump") llega este viernes a los comercios como el combustible de una espectacular controversia, al mostrar al presidente como un hombre absolutamente incapaz de imponer orden en su gobierno.



El autor del libro, Michael Wolff, afirmó este viernes que en las entrevistas realizadas para el trabajo verificó que "el 100% de quienes lo rodean" cuestionan si Trump realmente tiene condiciones para conducir los destinos de la Casa Blanca.



"Todos lo han descrito de la misma manera, dicen que es como un niño, lo que quieren decir es que necesita satisfacción inmediata, todo gira en torno a él", dijo Wolff en una entrevista a la red NBC.



"Dicen que es un imbécil, un idiota", insistió el periodista y escritor, habiendo entrevistado a casi 200 personas que se codean con el presidente de Estados Unidos "todos los días".



"Es necesario tener en cuenta que es un hombre que no lee, un hombre que no escucha", añadió en referencia a Trump.



Sin embargo, este viernes el Secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmó que nunca cuestionó la capacidad mental del presidente. "No tengo razones para hacerlo", dijo.



Este viernes se conoció también que a inicios de diciembre varios legisladores mantuvieron en el Capitolio una reunión a puerta cerrada con la psiquiatra Bandy Lee, para discutir precisamente el estado del presidente.



"Dicen que es un imbécil".

Para su libro, Wolff dijo haber hablado "tres horas" con el multimillonario, antes o después de su elección.



"Por supuesto, hablé con el presidente. Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero no estaba en 'off the record'" (Nota de la Redacción: comentarios destinados a mantener bajo reserva), acotó.



Este jueves, Trump atacó violentamente esa publicación en Twitter, donde aseguró que "nunca habló para un libro" y afirmó que ni siquiera nunca autorizó que Wolff tuviera acceso libre a la Casa Blanca.



Wolff respondió sin dudas: "Mi credibilidad está siendo cuestionada por el hombre con menos credibilidad que cualquiera que alguna vez haya caminado en este mundo".



El lanzamiento de "Fire and Fury" estaba originalmente programado para el martes, pero fue adelantado y saldrá al público desde este viernes.



Ayuda a vender el libro.

El jueves, un abogado de Trump envió una carta de 11 páginas al editor del libro conminándolo a suspender su publicación y distribución.



"El señor Trump exige que se interrumpa y evite cualquier publicación, divulgación o distribución del libro", y además que los responsables publiquen "una retractación plena y completa así como un pedido de disculpas", pidió el abogado de Trump.



"Además, por favor envíe de inmediato una copia electrónica del libro (...) y vía mensajero una copia en papel a esta oficina para que podamos evaluar adecuadamente las declaraciones contenidas", añadieron los abogados del presidente al editor.



Sin embargo, poco más tarde la editora anunció la decisión de adelantar el lanzamiento del libro a raíz de una "demanda sin precedentes".



Desde el miércoles, cuando se conocieron extractos de su contenido, el libro encabeza todas las listas de demanda de compra anticipada.



El volumen -que desde la víspera ya circula por las redacciones de Washington, inclusive la de AFP- muestra a la Casa Blanca sumergida en un caos constante y generalizado en la disputa por una fracción de poder y un Trump incapaz de imponer orden.



En referencia a la carta del abogado de Trump, Wolff comentó este viernes que deseaba saber "a dónde le envío unos chocolates. Porque no solamente me está ayudando a vender mi libro, sino que también me está ayudando a probar el punto central del libro".



En opinión del autor, "es extraordinario que el presidente de Estados Unidos trate de impedir la publicación de un libro. Eso no puede pasar. No ha pasado con otros presidentes", advirtió.



A pesar de la intensa ola de frío polar sobre Washington, desde primera hora de la mañana varias librerías tenían filas de personas esperando para llevarse su ejemplar del libro.