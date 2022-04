¿Quién es Alina Kabaeva? Exgimnasta rusa señalada como amante de Putin y objetivo de sanciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre los objetivos de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia se encuentra, además de las propias hijas de Vladimir Putin, la ex gimnasta olímpica Alina Kabaeva, de quien se dice que es la amante del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Alina Kabaeva debe ser sancionada de inmediato. Ella es la beneficiaria de la corrupción de Putin, y sus familiares compran apartamentos y casas con dinero robado a los rusos. Ella es miembro del círculo íntimo de Putin, un miembro de su familia que se aprovecha de su posición", escribió en Twitter Georgy Alburov, que trabaja para el líder de la oposición rusa Alexei Navalny.



Putin, sin embargo, ha negado tener una relación con Kabaeva, y ha permanecido discreto en asuntos relacionados con su vida personal. Estuvo casado con Lyudmila Putina durante 30 años, hasta que se separaron en 2013. Kabaeva, por su parte, también niega cualquier relación afectiva con el presidente ruso.

Según Newsweek, el Kremlin incluso impidió que se publicaran noticias que vinculaban a Putin y Kabaeva en la prensa local. En 2008, el periódico "Moskovsky Korrespondent" estuvo cerrado durante una semana después de que informara que Putin se estaba separando de Lyudmila por su relación con la ex gimnasta. Sin embargo, uno de los responsables de la empresa dijo, en su momento, que la decisión de cerrar el vehículo no había sido política -pero un exsubeditor desmintió la versión-.



Según el periódico británico The Telegraph, Kabaeva y sus hijos están escondidos en un chalet suizo y enfrentan crecientes demandas para ser extraditados a Rusia.

Del deporte a la política

Kabaeva se encuentra entre las gimnastas rítmicas más premiadas de la historia rusa. Antes de retirarse, ganó dos medallas olímpicas, incluido el oro en gimnasia rítmica completa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. La rusa también ganó 14 medallas en campeonatos mundiales y 21 medallas en campeonatos europeos.



Después del final de su carrera atlética, Kabaeva pasó a la política, sirviendo varios años como miembro del Partido Rusia Unida (del cual Putin forma parte) en la Duma Estatal, la cámara de diputados rusa. Mientras servía en el gobierno, también apareció en la portada de Vogue Rusia en 2011.



En 2014, renunció a la Duma y asumió como presidenta de la junta directiva de National Media Group, un gran conglomerado de medios locales. Según The Insider, un medio de comunicación ruso independiente, supuestamente recibió un salario anual de alrededor de $ 10 millones.