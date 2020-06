Aliados de Unión Europea advierten que EE.UU. bajo Trump, deja de marcar el rumbo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las grandes ciudades de Estados Unidos ardieron por las protestas raciales, la pandemia del COVID-19 ya superó los 100.000 muertos y el presidente Donald Trump, además, enfrenta crecientes problemas en el exterior. Nunca estuvo tan aislado e ignorado.

En la Unión Europea (UE), después de años de desdén y de unilateralismo de Estados Unidos, los aliados tradicionales de la potencia han dejado de mirar hacia ésta buscando liderazgo, ya no confían que el actual presidente les ofrecerá algo en ese sentido y empiezan a darle la espalda.



Esa situación quedó en evidencia la semana pasada con la decisión que tomó la canciller de Alemania, Angela Merkel, de no participar de la reunión del Grupo de los 7 (las potencias económicas y políticas de Occidente, integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la UE) que Trump quiere organizar en Washington este mes para mostrar que el coronavirus quedó atrás y el mundo retorna a la vida normal.



Merkel mencionó la persistente amenaza del virus, pero un alto funcionario alemán que pidió mantener su nombre en reserva dejó en claro que la canciller tuvo otros motivos para declinar: ella cree que no se hicieron los preparativos diplomáticos apropiados; no quería ser parte de un despliegue contra China; se opuso a la idea de Trump de invitar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y no quería aparecer interfiriendo en la política interna de Estados Unidos.



Asimismo, estaba impactada por la decisión abrupta y unilatreal de Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La división entre Trump y los aliados europeos ya se estaba ensanchando antes de que numerosas ciudades de Estados Unidos fueran convulsionadas por las protestas violentas.



Ante la situación interna, varios de los aliados más cercanos prefieren mantenerse a distancia, ante la inseguridad de lo que el presidente hará y porque no quieren ser arrastrados a su campaña por la reelección.



El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell Fontelles, sostuvo que la UE “está conmocionada y consternada” por la muerte a manos de policías de George Floyd. Condenó “el abuso de poder” y “el uso excesivo de la fuerza” y exhortó a Estados Unidos a actuar “en pleno respeto de la ley y los derechos humanos”.



Los planes de Trump para la cumbre del Grupo de los 7 en Washington eran negociados con los miembros de la UE y parecía que se concretarían. Sin embargo, de manera sorpresiva Trump anunció que retiraba a Estados Unidos de la OMS, dos semanas antes de la fecha límite que había fijado para su decisión. Al igual que ha ocurrido en temas como el retiro de Estados Unidos del acuerdo nulear con Irán, el acuerdo de París contra el cambio climático, el tratado de Cielos Abiertos o la abrupta veda a los viajes aéros desde Europa, Trump ignoró las visiones de los aliados o no los consultó.



“Todo demuestra la falta de conexión de Trump con los aliados”, consideró Julianne Smith, ex funcionaria del gobierno de Barack Obama que ahora se desempeña en el German Marshall Fund, en Washington. “Es un hombre aislado en su país y en el exterior. Intenta encontrar amigos en otros lugares, aunque sabe que las relaciones con los aliados tradicionales están mal”.



“Sigue creyendo que puede abusar y maltratar a los aliados, que puede darles órdenes y al mismo tiempo contar con ellos”, agregó Smith. “No entiende que si bien Estados Unidos es poderoso, no siempre lleva la voz cantante”.

Hay mezcla de enojo y tristeza El analista alemán Ulrich Speck, sostuvo que “Angela Merkel abandonó toda pretensión de que ella, como canciller de Alemania, tiene que trabajar con un presidente de Estados Unidos, sin importar quién sea”. Merkel tiene un espíritu multilateral -indica Speck- y “está dolida por frecuentes actitudes de él, no se llevan bien y discrepan con frecuencia sobre muchas políticas”, incluyendo la confrontación con China.



Debido a que asume la presidencia de la UE, ella intenta un acuerdo de inversiones europeo con China y quiere mantener la cumbre UE-China, en la ciudad de Leipzig, en el otoño del norte.



“La reunión del Gupo de los 7 es un show de Trump, sin negociación”, agregó Speck. ”El viejo G-7 desapareció. Para Trump, no es de espíritu multilateral, sino unilateral, una reunión que sirve a un propósito, su reelección”.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron tiene una visión más tradicional, sobre mejorar la relación con Rusia, pese a Crimea, teniendo en cuenta su proximidad a la UE, dijo Thomas Gomart, director del Instituto de Relaciones Internacionales. “En Francia, respecto de Trump, hay una mezcla de tristeza y enojo”, estimó Gomart.