Aliada de Lula vence en Río Grande do Norte y será única la mujer gobernadora

Bezerra, que era apoyada por el socialista Fernando Haddad, el candidato del PT a la Presidencia, venció la disputa en segunda vuelta por la gobernación de Río Grande do Norte con el 57,45 % de los votos, frente al 42,55 % de su rival, el laborista Carlos Eduardo, tras haber sido escrutado el 92,08 % de los votos.



Con la victoria de Bezerra, la izquierda, y principalmente el PT, confirmó su hegemonía en el nordeste de Brasil, la región más pobre del país y que más se benefició con las políticas sociales de Lula que retiraron de la pobreza a 30 millones de personas.

El PT gobernará cuatro de los nueve estados del nordeste (Bahía, Ceará, Piauí y Río Grande do Norte), en tanto que uno de sus principales aliados, el Partido Socialista Brasileño (PSB), gobernará los estados de Pernambuco y Paraíba.

La victoria de la senadora igualmente impidió que las mujeres se quedaran sin ninguna gobernación en Brasil por primera vez desde 1990.



En 2014 la conservadora Suely Campos fue la única gobernadora elegida en el país (Roraima), pero en 2006 las mujeres habían vencido tres gobernaciones (Río Grande do Sul, Pará y Río Grande do Norte).



Río Grande do Norte es el estado de Brasil que más ha tenido gobernadoras, con tres, ya que Bezerra sucederá a Wilma de Faria, elegida en 2002 y reelegida en 2006, y a Rosalba Ciarlini, elegida en 2010.

Pedagoga y militante histórica del PT, partido al que está afiliada desde 1981, Fátima Bezerra inició su carrera política como dirigente sindical de los profesores en Río Grande do Norte; fue diputada regional entre 1995 y 2003; diputada federal entre 2003 y 2014 y en 2015 asumió su mandato de ocho años como senadora.