Alerta máxima en Roma por posibles atentados terroristas

Será una Pascua blindada y marcada por una alerta máxima ante posibles atentados terroristas la que se avecina para la capital italiana, donde desde anoche se han reforzado las medidas de seguridad y antiterroristas, ya altas.



Según una carta anónima llegada a la embajada de Italia en Túnez, un ciudadano de ese país, Atef Mathlouthi, de 41 años y arrestado varias veces por la policía de Palermo , al sur de Italia, por tráfico de droga, estaría listo para perpetrar un atentado en esta capital.



Los carabinieros estarían buscando a este tunecino no sólo en Roma, sino también en otras ciudades de Italia. La alerta es máxima. "Pero aún no hay nada seguro. Sólo una señalación, que debe ser verificada", explicaron fuentes informadas a la versión digital del diario La Repubblica.



En medio de máxima reserva, comenzó una serie de controles para dar con el tunecino, que habría manifestado la intención de cumplir una serie de atentados en el centro de la capital, atacando bares, sitios turísticos, centros comerciales y la línea de subte.



La foto policial del del sujeto, sospechado de ser un islamista radical, fue difundida a todas las oficinas y patrullas de la policía del territorio. No está aún claro si el traficante de droga se habría realmente radicalizado, quiénes son sus contactos en el mundo jihadista y si frecuenta sitios de culto islámico en Roma o en otras ciudades. Las fuerzas del orden intentan entender si se trata de alguien realmente peligroso. Y dijeron que hubo muchísimas señalaciones de este tipo en los últimos meses.



La alerta terrorista no impidió que miles de romanos y turistas disfrutaran hoy de una jornada de sol primaveral en la ciudad eterna, donde desde los atentados terroristas que golpearon Francia a fines de 2015, las medidas de seguridad son más que elevadas en plazas, monumentos y demás sitios turísticos. Cincuentamil fieles asistieron a la misa de Domingo de Ramos que celebró el Papa en la Plaza de San Pedro, celebración también rodeada por estrictas medidas de seguridad, como sucede desde hace ya tres años.

Falsa alarma

Aunque hubo momentos de miedo este mediodía cuando lo que resultó luego una falsa alarma de bomba provocó la evacuación de La Rinascente, una gran tienda como El Corte Inglés, del centro de esta ciudad, durante algunas horas. La sede del diario romano Il Messaggero, que queda a 100 metros de esta gran tienda, de varios pisos, fue quien recibió un llamado que advertía: "Bomba en La Rinascente a las 15, Allahu Akbar (dios es grande), bomba en La Rinascente".