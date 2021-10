Alemania: partidos políticos consideraron "constructivas" negociaciones para formar coalición 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los negociadores del Partido Socialdemócrata (SPD) alemán y los del Partido Liberal (FDP) calificaron ayer de “constructivos” sus primeros contactos de cara a formar una coalición de Gobierno en la que también estarían Los Verdes.

Los secretarios generales de los dos partidos, Lars Klingbeil y Volker Wissing, dijeron que el deseo es formar un “gobierno reformista” que adelante medidas necesarias de modernización. Los equipos negociadores estuvieron encabezados por el candidato a la cancillería, Olaf Scholz, del lado socialdemócrata, y por el jefe del FDP Christian Lindner.



Aunque cada vez parece más probable que al final se iniciaran negociaciones del FDP y Los Verdes con el SPD todavía no se ha descartado por completo que los dos partidos opten por intentar un acuerdo con el bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera.

Wissing dijo que el FDP no entrará a valorar las posibilidades de una u otra alianza hasta que concluyan las conversaciones previas y recordó que con el SPD hay diferencias programáticas importantes.



Los negociadores del FDP se reunieron ayer también con el bloque conservador mientras que el SPD se reunirá con una delegación de Los Verdes encabezada por los co-presidentes del partido Annalena Baerbock y Robert Habeck.

Lindner, en una entrevista con el dominical “Bild am Sonntag”, había reiterado la convicción de su partido de la necesidad de mantener el llamado freno a la deuda, que exige presupuestos equilibrados, como una de las líneas rojas para formar Gobierno. “El freno a la deuda está en la constitución y debe mantenerse”, dijo Lindner en una entrevista con el dominical Welt am Sonntag.



Otra línea roja es el rechazo al alza de impuestos aunque matizó el deseo del partido de rebajas fiscales y dijo que estas no deben realizarse de forma inmediata.



“En un país de altos impuestos como Alemania alzas fiscales serían dañinas para la recuperación tras la pandemia”, dijo Lindner.



“Ya antes de las elecciones dije que nuestra propuesta de rebajar impuestos no tiene que realizarse de inmediato. Lo decisivo es que después de una década en que la carga fiscal y la burocracia han aumentado haya un cambio de paradigma y entremos en una década de alivios y reducción de la burocracia”, dijo Lindner.

Lindner dijo que coincide con Los Verdes en la necesidad de hacer más inversiones en educación. Para conseguir los fondos propone una reducción de subvenciones -apuntando concretamente a la industria automovilística- y usar empresas con participación estatal, como Telekom, como palancas para impulsar inversiones



“La industria automovilística está en una buena situación. No necesita miles de millones en subvenciones para coches eléctricos. La participaciones estatales, por ejemplo en Telekom, pueden usarse como palanca para impulsar las inversiones”, dijo.

Los verdes

Este partido pondrá en manos de sus cerca de 120.000 militantes la aprobación de un futuro acuerdo de coalición, que tendrá que ser negociado con el Partido Liberal (FDP) y con el Partido Socialdemócrata (SPD) o con el bloque conservador.



Así lo decidió el fin de semana un así llamado “pequeño congreso” del partido tras aprobar por una clara mayoría, solo hubo una abstención, una propuesta de la cúpula en ese sentido. En el pasado, cuando Los Verdes entraron en el Gobierno a nivel federal, en 1998 y 2002, la decisión sobre el acuerdo de coalición fue tomada por un congreso del partido.



Los Verdes llegaron a estar en el primer lugar en las encuestas y al final se vieron relegados al tercer lugar aunque obtuvieron el mejor resultado de su historia en unas elecciones generales.



Con información de EFE y AFP.