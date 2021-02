Alemania: ministro sugiere reabrir peluquerías pero mantener cerrados los colegios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro alemán de Interior, Horst Seehofer, se mostró partidario de abrir las peluquerías pero mantener otras medidas contra la pandemia, entre ellas el cierre general de colegios en todo el país.



"En la situación actual soy partidario de eliminar las restricciones. Pero debemos eliminar las medidas que no tienen ninguna eficacia", dijo Seehofer en declaraciones que publica este sábado la revista "Der Spiegel".



Seehofer considera que el cierre de las peluquerías, en lugar de contribuir a la reducción de contagios, ha llevado a que se cree un mercado negro en el que la gente se hacer cortar el pelo en sus casas sin medidas de higiene alguna.



"Eso es más peligroso que permitir la apertura de las peluquerías con un plan de higiene claro", dijo.



Con respecto a los colegios, Seehofer dijo que deben permanecer cerrados mientras no haya un plan convincente para abrir en medio de la pandemia.



"Lamentablemente no conozco ningún plan de esa naturaleza en ninguno de los estados federados aunque es urgente que lo haya", dijo.



La canciller Angela Merkel se reunirá el próximo miércoles con los jefes de Gobierno de los 16 estados federados para revisar las actuales restricciones contra la pandemia que rigen hasta el 14 de febrero pero que pueden ser prolongadas.



El número de contagios tienden a la baja y no se descarta que para mediados de la semana próxima se pueda llegar a una incidencia semanal de 50 contagios por 100.000 habitantes, que se había impuesto el Gobierno como meta intermedia.



Sin embargo, los expertos recomiendan no hacer la apertura de manera precipitada sobre todo ante el riesgo que implican las mutaciones del virus.



La idea de que los colegios y las guarderías deben tener prioridad en el plan de apertura es generalizada pese a las reservas de Seehofer.