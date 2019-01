Alejandro Sanz llamó a Guaidó, lo transmitió en vivo en Instagram y le dio una sorpresa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela días atrás, mantuvo una conversación con el artista español Alejandro Sanz la noche de ayer miércoles en la que intercambiaron opiniones sobre la coyuntura del país caribeño, el cese de la usurpación y la entrada de la ayuda humanitaria.

Guaidó agradeció el apoyo que los venezolanos están recibiendo desde distintas partes del mundo. Y agregó: "Estamos muy enfocados en la tarea, no solamente yo sino todos lo venezolanos (...) con mucha fuerza para seguir avanzando en rescatar nuestra democracia".

Sanz respondió: "Que sepan que está todo el mundo pendiente, no están solos, los que creen en la democracia y la libertad están del lado del pueblo venezolano". Luego felicitó a Guaidó por como viene actuando y dijo que "finalmentes se ve un poco de luz al final de camino. Está todo el mundo asombrado con esa valentía y esa forma de llevar esta situación tan complicada".



"Les queremos seguir dando muchísimas fuerzas. No desfallezcan, sepan que está todo mundo mirando, que estamos todo el mundo pendiente", dijo el músico.



"Quiero que sepas que me han contactado todos mis compañeros como Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juanes y muchos más con los que no he podido hablar. Todos estamos para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria al país", dijo el músico español.

Pero poco sabía Guaidó que el cantante madrileño iba a darle una sorpresa durante la transmisión en vivo por la plataforma Instagram.



"Tengo alguien aquí que quiero que saludes, a ver si le reconoces", dijo Sanz, quien le mostró a Guaidó, por la cámara del teléfono, a su primo, de nacionalidad venezolana y que ahora reside en España.



"Por el reencuentro, pronto nos vemos. Para adelante", le dijo el primo de Guaidó al parlamentario venezolano, quien asintió ante las palabras de su familiar.