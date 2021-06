Alegan caso de corrupción en Brasil: jerarca pedía soborno de US$ 1 por dosis, según representante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La prensa brasileña reveló nuevas alegaciones de corrupción en la negociación y compra de vacunas anticovid, aumentando la presión sobre el gobierno de Jair Bolsonaro y su gestión de la pandemia.

Según informó ayer martes el periódico Folha de S. Paulo, el jefe de Logística del Ministerio de Salud pidió un soborno de un dólar por dosis a un representante de la empresa Davati Medical Supply, que supuestamente negociaba la venta de 400 millones de vacunas de AstraZeneca al gobierno.

El supuesto representante, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, aseguró que el arreglo, propuesto en febrero, fue rechazado por su empresa.



Poco después de la publicación de esos alegatos, el Ministerio de Salud informó en un comunicado citado por los medios que el jefe de Logística supuestamente implicado en la tentativa de soborno será removido este miércoles de su cargo.



El laboratorio anglo-sueco AstraZeneca negó por su lado, en un comunicado citado por el portal G1, usar intermediarios para tratar con gobiernos.



El caso revelado por Folha se suma a otras denuncias de irregularidades investigadas por una comisión parlamentaria (CPI) instalada por el Senado para analizar el fracaso de la respuesta oficial a la pandemia, que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.



Es una "denuncia fuerte. Vamos a convocar al señor Luiz Paulo Dominguetti Pereira para declarar ante la comisión el próximo viernes", tuiteó el senador Omar Aziz, presidente de la CPI.



Otro funcionario del Ministerio de Salud afirmó la semana pasada que en marzo detectó posibles irregularidades en el contrato para adquirir la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, a precios muy elevados, y que trasladó la preocupación al propio Bolsonaro.

Agregó que Bolsonaro le aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo de lo que luego no se tuvo información.



Esa aparente omisión llevó el lunes a tres senadores a presentar una demanda ante la Corte Suprema para que Bolsonaro sea investigado por un posible delito de "prevaricación".



El Ministerio de Salud anunció el martes que por ahora no detectó irregularidades en el contrato de las vacunas indias, por las cuales hasta el momento no se efectuaron entregas ni pagos. Pero que de todos modos decidió suspenderlo, mientras investiga las sospechas.