Alberto Núñez Feijóo es el nuevo líder del Partido Popular de España

Después de rumores, conjeturas y amagos, el nuevo líder del centroderecha español, Alberto Núñez Feijóo, salta definitivamente a la política nacional con la misión de estabilizar el Partido Popular (PP), ganar las elecciones generales de 2023 y ser el próximo jefe del Ejecutivo.

Forjado políticamente en la región autónoma de Galicia, donde gobierna desde 2009 con cuatro mayorías absolutas, fue elegido presidente nacional de los conservadores sin ningún tipo de oposición interna.

El Partido Popular (PP) trata de poner fin así a una grave crisis interna en sus filas, enderezar el rumbo y tratar de llegar a gobernar España de nuevo, como ya hizo entre los años 1996 y 2004, con José María Aznar, y entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy.



Probablemente, numerosos militantes y dirigentes conservadores respiraron aliviados hoy, tras ser elegido Núñez Feijóo prácticamente por unanimidad como candidato único en el congreso extraordinario del partido celebrado en la ciudad de Sevilla (sur).

El consenso manifestado por altos cargos y barones sobre su figura es absoluto como persona capaz de tapar las grietas del partido, unirlo y ofrecer una alternativa atractiva para recuperar el poder, después de varios años de vaivenes en la oposición.



Muchos esperaban, deseaban más bien, que Núñez Feijóo hubiera dado este mismo paso en 2018, cuando el Partido Popular renovó su liderazgo por la marcha de Rajoy, que había sido desalojado del gobierno por una moción de censura del socialista Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español.



Pero no lo hizo, tal vez porque no estaba seguro de ser elegido, ya que tenía que enfrentarse a otros candidatos que también aspiraban a dirigir el partido. Entonces, los conservadores designaron a Pablo Casado, presidente del Partido Popular hasta ahora, que no ha conseguido gobernar, pues perdió las elecciones de 2019.



Casado, que ha dejado la política, fue cuestionado fuertemente en el Partido Popular tras un duro enfrentamiento con la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en febrero pasado, lo que sumió al partido en una crisis profunda.



El pasado viernes, en su discurso de despedida, anunció que abandonaba la política: “lo mejor es que dé un paso al lado”, afirmó.



La solución acordada fue un congreso extraordinario que eligiera un nuevo líder, como ha sucedido.

Núñez Feijóo

Nacido en 1961, Núñez Feijóo es gallego como Rajoy y como el fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, ya fallecido. Es licenciado en Derecho y llega a los más alto del centroderecha con los avales de experiencia de gestión pública, ambición política y apoyo total de su partido.



Tras suceder a Fraga al frente del Partido Popular en Galicia, puso en práctica un verdadero “manual de resistencia” hasta ganar las elecciones regionales con una oposición considerada muy dura al socialista gallego Emilio Pérez Touriño.



Núñez Feijóo mantiene un núcleo de colaboradores muy reducido y se ha caracterizado por no comunicar sus decisiones hasta el último momento, una forma de ser dueño de sus tiempos, y que desespera a propios y a extraños.



Ahora tendrá que convencer a los españoles de que su proyecto de una “España de todos”, como ya anunció, es mejor que el actual gobierno de coalición entre los socialistas y los izquierdistas de Unidos Podemos, también apoyado por nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Y mejor que Vox, un partido de extrema derecha que ha arrebatado cientos de miles de votos al PP.