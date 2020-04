Alberto Fernández: "Esta situación es un default virtual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor en el 2003, cuando nos hicimos cargo del Gobierno y heredamos una situación similar. Aquella era [una situación] de default explícito, esta es de default virtual", dijo hoy el presidente de Argentina Alberto Fernández desde la quinta presidencial de Olivos, donde el ministro de economía argentino, Martín Guzmán, comunicó que el Gobierno presentó su oferta para la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados con títulos bajo legislación extranjera.

Según indicó Guzmán, la oferta "de buena fe" implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. Eso implica que el Gobierno no pagará hasta 2023.



"Nos propusimos que el pago de la deuda no suponga más portegación para la Argentina. Que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que la están pasando definitivamente mal y que son nuestra prioridad de acción de gobierno", dijo Fernández luego de la presentación de Guzmán.

"Nos propusimos ser serios y no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus, que ha dado vuelta la economía del mundo, para dilatar la solución de este problema. Sabemos que tenemos un problema que resolver. Sabemos que la economía del mundo se ha dado vuelta y nosotros, con la misma buena fe que encaramos este debate con los acreedores, lo seguimos llevando adelante. Aún en estas circunstancias tan adversas, seguimos proponiendo una solución", dijo Fernández.



Alberto Fernández y Martín Guzmán explicaron los detalles de la propuesta en la Quinta de Olivos junto a varios gobernadores. También estuvo presente la vicepresidenta, Cristina Kirchner.



"Nos propusimos con Cristina, Martín y todo el gobierno un sendero que era pedirle al FMI que viera y auditara la realidad de la economía Argentina. Así fue como el FMI dijo en algún momento que la deuda era insostenible en la Argentina. Deuda sostenible para nosotros es una que no postergue a la Argentina. Que se pueda pagar sin postergar las necesidades que la Argentina tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de toda la debacle que ha generado la pandemia", dijo Fernández.