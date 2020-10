Fernández quiere ley de aborto, pero sin "generar otro motivo de debate y de discordia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este martes que la intención de su gobierno es enviar al órgano legislativo la ley para regular el aborto "tan pronto" como sea posible, pero sin "generar otro motivo de debate y de discordia entre los argentinos".

"Lo que no quiero es generar otro motivo de debate y de discordia entre los argentinos, estoy muy convencido de lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, y nadie puede sentirse sorprendido porque nunca oculté en la campaña electoral lo que había que hacer a mi juicio con el aborto, lo que digo es que tenemos que estar serenos y tenemos que respetarnos", señaló en diálogo con Radio 10.

En este sentido afirmó que este domingo se produjo una marcha de personas contrarias al aborto frente a la residencia presidencial de Olivos, a la que acudieron unas "50 personas con un bebé grandote en un camión, que tiraron bombas y petardos", y agregó que "ese no es el modo".



Asimismo, precisó que cuando elaboren la ley, que luego deberá ser aprobada por el Congreso, esta vendrá acompañada por la "ley de los 1.000 días", que garantiza el derecho a la educación durante los tres primeros años de vida, para que "la excusa (del aborto) no sea no poder alimentar al hijo".



"Recurrirá al aborto la mujer que lo crea oportuno en determinadas condiciones, porque esto también hay que aclararlo, no es que el aborto deja de ser delito, lo que permite la ley del aborto es hacerlo en determinadas circunstancias, cuando el feto crece y de algún modo se desarrolla el sistema neuronal, a partir de ahí el aborto está prohibido", agregó.



El mandatario confirmó que el gobierno está "avanzando" con la ley y recordó que es "una promesa electoral", además de ser un tema que genera gran interés entre la ciudadanía.



En agosto de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el Senado rechazó la ley del aborto, que ya contaba con media sanción tras el voto positivo de la Cámara de Diputados, mientras en la plaza aledaña al edificio del legislativo miles de personas se agrupaban con los característicos pañuelos verdes -a favor de una ley que regule el aborto-, que ya son un símbolo internacional.