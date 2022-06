Alberto Fernández pide la renuncia a su ministro de Desarrollo Productivo por criticar a Cristina 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino Alberto Fernández resolvió pedirle la renuncia a su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, luego que se conociera un off the record en el que se criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.



“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas”, había dicho este mediodía Cristina Kirchner, sumándose a un tuit de la cuenta de Twitter Energía Argentina que denunciaba a aquellos “funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”.

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

Ese mensaje iba acompañado de una captura de un mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas el día previo, poco después del discurso durante el aniversario de YPF donde Cristina Kirchner le pidió a Alberto Fernández que “use la lapicera”.



El mensaje off the record que surgió, según Enarsa, desde Producción, decía: “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es IASA, con funcionarias designados por ella, quienes hacen las licitaciones”.

La salida del ministro argentino Kulfas es la primera después de meses de especulaciones sobre cambios en el gabinete, enmarcadas en la flagrante pelea pública entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, que no se veían desde hacía tres meses. Ayer viernes fue la primera vez en ese tiempo que el Presidente y la vicepresidenta de Argentina se encontraron, en público, durante un acto en Tecnópolis con motivo del 100 aniversario de YPF.



Tras ello apuntó, aunque sin mencionarla, contra la la cartera liderada por Kulfas: “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner”. Y por último, expresó: “El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”.