Alberto Fernández: "No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía"

En el programa "Conversando con Correa", que conduce el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para Russia Today, el presidente electo argentino Alberto Fernández brindó definiciones sobre las decisiones económicas del presidente saliente Mauricio Macri, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la crisis en Chile, la integración latinoamericana y el rol de la prensa.

Sobre los medios de comunicación, Fernández sostuvo que "la relación de la prensa con el poder siempre es conflictiva. La prensa se convierte en un sistema de lobby de grupos empresarios. Hay grupos empresarios que tienen un apéndice dedicado a lo mediático y que usan ese apéndice para defender estos intereses en verdad".

"Los argentinos hoy sabemos cuando leemos o cuando escuchamos, quién esta detrás del que está hablando o escribiendo. Qué interés está detrás. Sabemos qué interés está detrás del diario tal, tal y del diario tal. No quiero hacer nombres para no revivir problemas", agregó.

Mientras, por un lado, Fernández insistió con que la Argentina siempre pagó sus deudas, por el otro, advirtió: "El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina".

Macri y el FMI fueron destinatarios frecuentes de sus dardos. "El Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri US$ 57.000 millones, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo", dijo Fernández, quien además agregó que el FMI lo hizo "para que Macri pudiera sostenerse".



"La campaña política más cara de la historia de la humanidad es la de Macri. A los argentinos nos costó US$ 57.000 millones", apuntó el mandatario electo. "El estado en el que estamos es culpa de Macri y del FMI", completó.



Con respecto a la herencia que recibirá de Macri en el plano social y económico, Fernández consideró que "va a dejar 5 millones de nuevos pobres, el 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de Macri", afirmó, a la par que señaló que la situación económica de la Argentina es grave y el país enfrenta "problemas que jamás se nos ocurrió que podríamos tener".