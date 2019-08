Alberto Fernández: "Nunca me peleo con Cristina"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cerró anoche su campaña en Rosario antes de las elecciones primarias del domingo.

“Cuando nos reencontramos con Cristina, en 2017, nos dijimos empecemos otra vez, a hacer las cosas de otro modo. Entonces empecé a hablar con Cristina nuevamente. Y lo mejor que me pasó con Cristina es que rápidamente recuperamos el afecto que nos tuvimos”, dijo Fernández.



“Hay momentos en la política que necesitan otras cosas. Están todos muy preocupados por cómo me voy a llevar con Cristina, nunca más me voy a pelear con ella”, lanzó luego.



“Nacimos para darle dignidad a los que quedan al margen. Me dicen que Alberto habla de economía porque le conviene, pero yo hablo de valores. ¿Qué sociedad podemos tener si abandonamos a nuestros abuelos? ¿Si se caen puentes y no nos preocupamos?”, agregó.



“Nosotros, entre los que especulan y los que invierten y producen, votamos por los que invierten y producen”, expresó.



Cristina Kirchner, por su lado, dijo que quiere que “los argentinos sean más felices” y que para ello “necesitamos unir los esfuerzos de todos los argentinos y argentinas para poder dejar atrás esto tan feo que estamos viviendo, como ciudadanos y ciudadanas”.



“Quiero que estemos en el palco hombres y mujeres de nuestro partido. Y también de otras fuerzas políticas, que estuvimos distanciados o sufrimos críticas, pero fuimos capaces de entender que era necesaria la unidad de los hombres y mujeres que creemos que una Argentina diferente es posible”, agregó.



“Este fue el espacio que pensamos con Alberto, que era necesario reconstruir la unidad de las fuerzas nacionales”, afirmó.