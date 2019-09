Alberto Fernández mira a Uruguay para refinanciar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina están mirando la experiencia uruguayo para renegociar su deuda. El favorito para ganar las elecciones del 27 de octubre, Alberto Fernández, aseguró ayer jueves que una manera de enfrentarse al pago de la millonaria deuda de Argentina es tomar el ejemplo de Uruguay en 2003, bajo el gobierno colorado de Jorge Batlle.

“Por las condiciones internacionales, no va a ser tan difícil hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay. Yo lo he hablado con muchos fondos de inversión y ellos están conscientes de que ese puede ser un camino de salida”, indicó Fernández en un foro económico y empresarial en Córdoba, organizado por la asociación Fundación Mediterránea.



Fernández aseveró que se trata de un camino que llevaría a Argentina a “ganar tiempo” en el pago de la deuda, que solo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 56.300 millones de dólares a causa del crédito que el gobierno de Mauricio Macri firmó en 2018.



“No hace falta hacer quitas”, sostuvo Fernández, que sacó 16 puntos de ventaja en las elecciones primarias de agosto a Macri y que ganará en primera vuelta si repite ese resultado el 27 de octubre.



Estas declaraciones de Fernández -que lleva como vicepresidenta a Cristina Kirchner- y el anuncio del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de un plan de reperfilamiento de la deuda con el FMI, abrieron un debate entre economistas argentinos sobre cuál es la mejor salida.



Uno de los ejemplos emblemáticos es el de Ucrania, que en abril de 2014 acordó con el FMI un acuerdo stand-by a dos años por 17.000 millones de dólares.



Otro es el caso de Uruguay, que es un caso de estudio entre los especialistas del FMI. En mayo de 2000, el organismo aprobó un crédito stand-by de 22 meses por 197 millones de dólares, ya que Uruguay atravesaba una recesión, por una “contracción en la producción como resultado de una coincidencia inusual de shocks adversos, incluida la devaluación del real brasileño y una sequía severa”, resumió el FMI.



El programa incluía “recortes selectivos de impuestos para reducir los costos en la economía” y reducir a la mitad el déficit del sector público, además de “mejorar la eficiencia en las grandes empresas del sector público no financiero y en los bancos públicos fortalecer el sistema de seguridad social”.



Pero Uruguay no pudo cumplir con el FMI y en 2002 debió acudir a un aumento en el crédito por 1.500 millones de dólares tras el “efecto contagio” que sufrió de la crisis argentina.



El economista que lideró el proceso de reestructuración de deuda uruguaya, Carlos Steneri, explicó a La Nación que los cambios en las condiciones para afrontar el crédito con el Fondo se basaron en extender plazos sin tocar capital ni intereses. Uruguay acudió a un intercambio voluntario de deuda, por el que prolongó los vencimientos en cinco años y contó con una participación del 93% de los acreedores.



Uruguay necesitó refinanciar su deuda después de una “fuerte corrida bancaria”, cuando los depositantes argentinos retiraron en masa el dinero de los bancos.



“Pagamos con reservas, asistimos a los bancos y quebramos el 25% de nuestro sistema financiero. Tratamos de proteger a los depositantes de hasta 100.000 dólares y a los ahorristas de los bancos públicos (Hipotecario y de la República) les hicimos una extensión de plazos”, dijo Steneri y puntualizó en que uno de los principales requerimientos del gobierno uruguayo fue que no quisieron incurrir en un default.