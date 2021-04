Alberto Fernández: “No tengo la menor idea de cómo me contagié

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de haberse dado a conocer la noticia acerca del positivo de COVID-19 del presidente Alberto Fernández, el mandatario se refirió a su estado de salud y ante el debate que se suscitó alrededor de las posibilidades de contagio de una persona inoculada, expresó: “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”.



“Lo que me dicen mis médicos es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia”, destacó Fernández en diálogo con la radio argentina AM750.

El presidente argentino volvió a expresar que se siente bien y precisó que solo tiene “tres líneas”de fiebre. “Recién se fue el médico, me revisó íntegramente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante”, subrayó.



“Estoy aislado en la casa de huéspedes, no vienen ni los perros a verme”, ironizó Fernández al explicar también que su médico le permitió salir a caminar por la quinta de Olivos. “Me dijo: ‘si te sentis con fuerza ponete un barbijo y hacelo’”, aclaró.



Fernández confirmó que al mediodía le realizaron un test de PCR, sobre el que todavía no tiene los resultados pero que estarán en el transcurso del día, y que permitirán confirmar el test rápido (de antígeno).