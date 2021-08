Tras la polémica en Olivos, Fernández donará parte de su sueldo como “reparación con la salud pública"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino Alberto Fernández donará parte de su sueldo ($250.000) al Instituto Malbrán como "reparación voluntaria" por su participación en el festejo del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020, en la residencia de Olivos, cuando regía una cuarentena estricta impuesta por él ante el avance del coronavirus.

"Así como le pidió las disculpas públicas al pueblo, el presidente se presentará ante la Justicia, no para conciliar, sino para reparar voluntariamente con una suma de dinero. Quiere tener una reparación con la salud pública, con una donación al Instituto Malbrán, como avisó en el juicio contra Patricia Bullrich", contó el abogado del presidente Gregorio Dalbón, en declaraciones a Clarín.

El mandatario argentino enfrenta en la Justicia una denuncia por violación de medidas para impedir una epidemia y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7. La denuncia fue presentada el 28 de julio pasado por dos militantes opositores cuando se difundió el registro de visitas a la residencia presidencial durante la estricta cuarentena que regía en 2020, y el fiscal Ramiro González decidió avanzar con la investigación, que fue ampliada al difundirse la foto del cumpleaños.



No obstante, más allá de lo que decida la Justicia, el representante legal de Fernández indicó al mismo medio argentino: "Aunque Ramiro González manifieste que no, el presidente igualmente quiere hacer esa reparación voluntaria", que puntualizó, "no va a ser una donación, sino una reparación, que sacará de su sueldo que es lo único que tiene".



"Tenemos un presidente que no tiene empresas ni activos, tampoco cuentas en Panamá ni un hermano millonario. Es un hombre de clase media, que vive de su sueldo, por eso podrá dar parte de sueldo durante unos meses", agregó, aludiendo al expresidente Mauricio Macri.



Fernández había señalado que el evento se trató de una cena que “por un desliz, un descuido, se organizó en Olivos” y consideró que fueron “miserables” quienes lo cuestionaron por haber señalado a la primera dama Yáñez, como la organizadora del encuentro.



"Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. El único responsable soy yo”, había agregado el 16 de agosto, a poco de conocerse la foto y videos que generaron polémica.

Según figura en su página web, el instituto Malbrán "es un organismo que ejecuta las políticas sanitarias del Ministerio de Salud en lo que respecta a la prevención, diagnóstico referencial, investigación y tratamiento de enfermedades toxo-infecciosas, de base genética, de base nutricional y no transmisibles".



"Asimismo, tiene responsabilidad en la producción y control de calidad de inmunobiológicos, en la ejecución de programas sanitarios vinculados a su área de incumbencia, en la coordinación de redes de laboratorio del país, en la realización de estudios epidemiológicos y en la docencia y capacitación de recursos humanos en sus relaciones laborales", agrega.