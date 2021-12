Alberto Fernández dijo que se presentará a la reelección “si las condiciones están dadas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino Alberto Fernández calificó como “muy grave” la decisión de la oposición de rechazar en la Cámara de Diputados la Ley de Presupuesto 2022, adelantó que se reconducirá la cuenta de gastos de la administración pública del año anterior y sostuvo que el Plan Plurianual es la “base” del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, dijo que “si las condiciones están dadas”, se presentará a la reelección.

“Objetivamente es un retroceso”, indicó Fernández en un extenso reportaje que este domingo publica el diario Perfil, en el que confirmó que le propuso a los diputados opositores “volver a comisión para dialogar y ver qué querían”.



“Tenía la convicción de que se habían tomado los reclamos de las diferentes provincias. Pero evidentemente el problema no era ese. Era otro. Se trababa de algún tipo de posicionamiento político, de posicionamiento interno. A mí me parece muy grave”, insistió.



Fernández también afirmó que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, con quien se entrevistó luego del traspié parlamentario “se vio sorprendida por la no aprobación del Presupuesto”.



La relación con Cristina

“El día que Cristina me propuso que fuera el candidato a presidente, lo primero que le advertí fue que recordáramos que no pensamos igual. Me fui de su gobierno. Definitivamente, no pensamos igual en todo. Pero tenemos un común denominador sobre el que no tenemos discusión. Ese común denominador está intacto”, dijo el mandatario argentino.



“El común denominador es pensar en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. La necesidad de equilibrar en una sociedad que se desequilibró mucho. La necesidad de mejorar los ingresos de los que menos tienen. Producir y dar trabajo. En eso no tenemos grandes discusiones. No discutimos tanto el modelo como los modales. Creo que es eso tal vez donde podemos tener diferencias, en cómo llevamos adelante algunas acciones. Y ahí yo la escucho con atención. Tiene ocho años de experiencia de presidenta, pero el que decide soy yo. Después escriben cosas y se dicen cosas. Cristina, además, es una persona, la calificación le cabe a ella, intensa, en el sentido de que es muy expresiva y cuando quiere decir algo lo dice, y yo lo tomo como la opinión de Cristina. Borges, cuando decía algo que por ahí sonaba altisonante y hacía mucho ruido, decía: ‘Bueno, pero no sé por qué le dan tanta importancia, finalmente es una opinión’. Y a mí me pasa algo parecido. Es una opinión”, afirmó.



Por otra parte, Fernández aseguró que tiene “un enorme cariño por la familia Kirchner". "Guardo un cariño entrañable por Néstor y, por carácter transitivo, por Cristina. Los años en que estuve distanciado de Cristina no fueron lindos para mí. Fueron feos, porque me distanciaba de alguien a quien quería. Ese afecto existe. Muchas veces los hermanos se quieren mucho y aun así discuten. Eso puede ser lo que nos pasa con Cristina. A mí no me altera mucho discutir. Es parte del hacer político. Por eso decía que echarle la culpa a un diputado por lo que dijo es medio absurdo. El debate y la discusión son parte de la política. Nunca recibí de Cristina una actitud que me dañara. Propone un debate político, pero no personal”, dijo.

“Nunca me sentí esclavo. Nunca reconocí como amo a nadie. Mi último jefe político se llama Néstor Kirchner. De ahí en más, no hubo otro. Me moví con autonomía y sin responderle a nadie. El mundo en el que Cristina gobernó es distinto al que me toca a mí. Sus experiencias me sirven de poco en muchos casos”, agregó.

Las causas de la derrota electoral

El presidente argentino mencionó a la pandemia como una de las causas, pero además apuntó: “No supimos entender que lo que la gente más deseaba era salir de ese estado. Hicimos una campaña hablándole de la guerra (en referencia a cómo se vivió la pandemia): cuántos hospitales abrimos, cuántas camas conseguimos, cuántas terapias intensivas, respiradores y vacunas. La gente quería que le hablaran de otra cosa. Con la pandemia volvió a aparecer el fantasma de la grieta en la Argentina. Era algo que queríamos terminar. La política argentina, que por momentos es muy miserable, volvió a entrometer la grieta”.



"El vencedor no es el que gana el partido; es quien no baja los brazos. Perdimos una batalla, pero no fuimos vencidos en la guerra. Nos dimos cuenta de que habíamos sufrido un traspié, que teníamos que revisar cosas, corregir cosas y volver a convocar a nuestra gente para poner en movimiento una sociedad adormecida producto de la pandemia. No nos podíamos reunir, no se podía militar, no podíamos hacer este reportaje. Un año atrás hubiera sido por Zoom”, sostuvo el mandatario.

Reelección



“Si las condiciones están dadas, sí [se presentará a la reelección]. Es posible. Voy a hacer lo posible para que nuestra fuerza política siga gobernando”.

El festejo en Olivos

“Definitivamente estuvo mal. No atiné a brindar ningún tipo de excusa ni ningún tipo de explicación. También quiero confesar que fue un tema que pasó casi desapercibido. Se supo porque lo dije. Cuando me pidieron el listado de gente que entró, lo mandé sin tachar ni sacar a nadie", dijo Fernández.



"Si uno mira cómo empezó todo y cómo fue el proceso, hubo una vocación de dañar muy clara. Empezó con que supuestamente tenía una amante que había entrado no sé cuántas veces acá. Después descubrieron que trabajaba con Fabiola, entonces desistieron de eso. Después descubrieron que estaba casada con un señor que había nacido en Taiwán y que supuestamente hacía negocios con él. Después se dieron cuenta de que el señor tenía más negocios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con algunos municipios de la oposición, y no siguieron con el tema. Después se la agarraron con la pobre de Florencia Peña y con Úrsula Vargues, que me vinieron a ver por temas laborales", agregó.



Ferández resaltó además: "Yo no me amparé en ningún fuero. No me hice el distraído. Yo me presenté ante la Justicia como un ciudadano más, defendiéndome a mí mismo. Di las explicaciones y mi mirada jurídica sobre el tema. No recusé a ningún juez, no cuestioné a nadie y estoy sometido al procedimiento penal que corresponde. Debí haber estado atento a algo en lo que no estuve atento. En esos días Olivos era un sinfín de gente”.



“Todos nos arrepentimos. Todos nos dimos cuenta de que estuvo mal. No lo vimos en el momento, esa es la realidad. Honestamente, fue un error. Pido perdón”, apuntó.

Mauricio Macri

“Mauricio Macri fue muy dañino. Macri convoca a los sectores que más odian al peronismo en Argentina. Dice Alejandro Grimson que el día que nació el peronismo nació el antiperonismo. Por lo tanto, mientras haya peronismo habrá antiperonismo. Macri aglutina a los sectores más recalcitrantes del antiperonismo. Me excede”, dijo el mandatario