Alberto Fernández derogará “jubilaciones de privilegio”

Alberto Fernández anunció su próxima batalla legislativa: antes de fin de año enviará al Congreso dos proyectos de ley para derogar las jubilaciones de privilegio que benefician a jueces y diplomáticos.

El Poder Ejecutivo resolvió extender las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero, para que los proyectos se debatan en enero, indicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La polémica se había iniciado a la mañana, después de que se supo que el oficialismo en el Congreso optó por excluir a esos regímenes especiales de la suspensión por 180 días de la fórmula de actualización previsional. Es decir, accedió a que los haberes de jueces y diplomáticos sigan actualizándose por el índice instrumentado en 2017, ligado principalmente a la evolución de la inflación. El proyecto dispuso crear una comisión para analizar de manera separada el índice de actualización de esos regímenes.

Fernández se convenció de que había que retomar la iniciativa, ante las manifestaciones adversas que se acumularon. Pero sin demorar la aprobación del proyecto tal como había salido de Diputados. La primera reacción fue apurar la convocatoria a la comisión, contemplada en el proyecto de ley, para proponer modificaciones a la fórmula de actualización de esos regímenes especiales.



La excepción no alcanza solo a jueces y diplomáticos, sino también a expresidentes, docentes, científicos y trabajadores de Luz y Fuerza, entre otros. Pero los proyectos que se enviarán solo afectan a jueces y diplomáticos.

“La jubilación promedio de un embajador es de 300.000 pesos. Son las jubilaciones más altas de la Argentina”, dijo Cafiero, y aseguró que los proyectos estaban previstos con anterioridad. Aclaró además que la continuidad de la movilidad no beneficia a Cristina Kirchner porque, al asumir como vicepresidenta, dejó de percibir una retribución como expresidenta.

El jefe de Gabinete sostuvo que la modificación del artículo 51 del proyecto, que exceptuó a las jubilaciones especiales de la suspensión de la movilidad, fue acordada entre el Gobierno y la bancada oficialista en Diputados. “Los regímenes especiales generan derechos adquiridos, por lo que se podía producir una ola de demandas que paralizara toda la ley”, argumentó.

Garantizar

“Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad”, sostuvo el presidente Fernández en declaraciones al programa Nada personal de Canal 9. “Los que dicen estar preocupados por el sueldo de los jubilados hoy en día, son los que en cuatro años de gobierno le hicieron perder el 20% del salario real a los jubilados”, expresó.



Remarcó que su gestión busca “garantizar que el salario de los jubilados deje de caer y que los jubilados dejen de perder, y tratando de recomponer un criterio de mayor igualdad”.

Fernández estimó que “el sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso, hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de priviligio”.



“No es ir en contra de nadie, es poner un poco de equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares y demás, entonces las jubilaciones son muy importantes”, dijo.

La periodista Viviana Canosa le preguntó si se bajaría el sueldo. “Eso es un tema recurrente, pero que no es necesariamente justo. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces lo que gana el presidente. Cuando uno vive de sus ingresos, tampoco es muy entendible ese reclamo”, estimó.



Canosa le consultó cuánto cobra como presidente. “No me gusta personalizarlo, no quiero entrar en ese debate”, indicó. “Ha llegado la hora de que en la Argentina hablemos un poco seriamente. Mi preocupación es que el Estado nacional recomponga su orden interno”.

Reducen el número de asesores

“Tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo”, dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero a CNN Radio.



“Estamos haciendo unas normativas administrativas para ir en ese sentido. Estamos acotando el número de asesores, de autos oficiales, por ejemplo, para ajustar ahí”, expresó el jefe de Gabinete. “Ese ajuste también se está haciendo. Todavía no lo hemos terminado porque al día de hoy estamos en emergencia, no se ha podido terminar de conformar los equipos”, completó.



En cuanto a los cambios previsionales, el funcionario remarcó que “ las jubilaciones se van a actualizar de forma trimestral y el índice los va a favorecer. Todos los jubilados van a tener aumento en marzo y luego en junio. Está en la ley”, confirmó.



Cafiero se refirió a las jubilaciones de privilegio, que el presidente Alberto Fernández ya anunció que buscará derogar. “Las del Poder Judicial y el cuerpo diplomático son las jubilaciones más altas de las que se pagan en la Argentina, con una diferencia con la mínima altísima. Eso es lo que nosotros queremos discutir. Esos sí son regímenes especiales”, dijo Cafiero.



Sobre las jubilaciones de privilegio que cobran los expresidentes, indicó que primero “hay que ver cuántos son” los que las perciben y luego aclaró que “es un monto muy inferior a lo que cobra un juez de la Corte Suprema: cuatro o cinco veces más que un Presidente”.