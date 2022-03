Alberto Fernández declara su desprecio por el FMI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que “desprecia” al FMI y que el acuerdo con el organismo que envió al Congreso para su debate no condicionará las políticas sociales, educativas, de infraestructura y de inversión científica.

Tras señalar -en un acto con concejalas organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM)- que hay quienes opinan que el acuerdo implica “condicionamientos” para su gestión, Fernández subrayó: “Yo negocié dos años para que eso no pase. Si hubiera seguido el consejo del que me decía ‘esto se arregla en cinco minutos’ (en referencia a Mauricio Macri), nada de esto podría estar diciéndoles. Que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, que los cuidados que necesitan los sectores mas humildes seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo y definición de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese mismo Fondo Monetario Internacional que yo desprecio tanto como todos”.

Habló sobre su postura en cuanto a la deuda externa durante las administraciones de su ahora vicepresidenta, Cristina Kirchner. “De Cristina, miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué su política de no endeudamiento”, dijo.



En un extenso discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Fernández -acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez-, defendió también la estrategia de su gestión durante la pandemia y elogió al intendente Mario Ishii, justo en otra semana polémica para el mandatario de José C. Paz, que pidió un minuto de silencio por Croacia, en vez de por Ucrania, en medio de la invasión rusa.



Cuando los tiempos de la negociación también hacen ruido en el frente interno, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el principal actor apuntado, Fernández señaló, mientras miraba al público: “Este acuerdo con el FMI tardó dos años porque ustedes me preocuparon más que los acreedores”.



Su alocución también tuvo lugar para una referencia a la decisión de los legisladores de Pro de abandonar el recinto cuando el martes Fernández llegó a la Cámara de Diputados para la apertura de sesiones ordinarias: “Estamos viviendo un tiempo bisagra en la Argentina, admitamos que me ha pasado de todo a mí. Llegamos con un país destruido, con una deuda que no sabíamos por dónde empezar, llevábamos 99 días juntando impulso y cayó la pandemia. No teníamos al sistema de salud en condiciones de resolver semejante catástrofe. Ahora, nos hicimos cargo porque somos peronistas. Y como somos peronistas, les contamos lo que recibimos, aunque algunos se levanten y se vayan. Y además decimos ‘pongamos el pecho y empecemos a trabajar’, e hicimos un montón”.



El expresidente fallecido Néstor Kirchner fue el referente político más nombrado por el mandatario, quien contó varias anécdotas. Destacó que Kirchner le decía que ponga atención en los reclamos de los intendentes, en un guiño a las jefas comunales presentes.