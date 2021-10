Alberto Fernández y Cristina Kirchner; primer acto juntos tras la crisis por las PASO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con Cristina Kirchner de regreso a la Casa Rosada tras la crisis interna del Gobierno por la derrota en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, el presidente Alberto Fernández lanzó ayer jueves un plan que busca aumentar las exportaciones del sector agroindustrial, en lo que se interpretó como un intento por bajar la tensión en el bloque oficialista Frente de Todos y mostrar una unidad remozada de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Cristina Kirchner llegó 17.45 y como de costumbre enfiló directo hacia el despacho del ministro del Interior Eduardo de Pedro en la planta baja de la Casa Rosada.



Después de pasar unos 20 minutos con el ministro del Interior, la vicepresidenta subió la escalera hasta el primer piso donde se encontró con el presidente Alberto Fernández, que ya la aguardaba fuera de su despacho.

Así, dos semanas después de la carta pública que detonó una crisis política que derivó en el recambio del gabinete nacional, fue el reencuentro del jefe del Estado y la vicepresidenta.



Después de un saludo protocolar, caminaron juntos hasta el Museo del Bicentenario, donde los esperaban el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.



Fernández pidió “dejar de lado a los cultores del no se puede” y “construir el país que nos merecemos, el país que le diga sí al productor agropecuario, a la ciencia y la tecnología, al que trabaja, y decirle no a la división”.

Tras el acto oficial en la Casa Rosada, la vicepresidenta se trasladó de nuevo al despacho de De Pedro, uno de los integrantes del gabinete que le responden y que ofreció la renuncia al presidente Fernández durante la crisis tras las PASO.



Fernández fue el principal orador en el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada sobre la iniciativa que busca aumentar las exportaciones de 65.000 a 100.000 millones de dólares. A su lado se sentaron la propia Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.



Durante su presentación el mandatario repitió en varios pasajes la palabra “escuchar”, parte de la estrategia que desplegó con las recorridas por el conurbano bonaerense para intentar recomponer el vínculo con la sociedad. También habló de volver a “la cultura del encuentro”. Solo en el final, el presidente le dedicó un párrafo a la oposición. En ese sentido, pidió “dejar de lado a los cultores del no se puede” y “construir el país que nos merecemos, el país que le diga sí al productor agropecuario, a la ciencia y la tecnología, al que trabaja, y decirle no a la división para seguir parados en el mismo lugar”.



Cristina Kirchner, con su mano derecha apoyada en el mentón, siguió cada una de sus palabras con seriedad. Solo en el final, tras 11 minutos de discurso, aplaudió al presidente.



La última vez que habían compartido un escenario fue el 14 de septiembre, dos días después del terremoto electoral que provocó la derrota.



Camino a noviembre.

De esa forma la campaña electoral comenzó de forma oficial en Argentina para las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Este año se renovarán 127 de los 257 escaños en la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado, en el que actualmente tiene mayoría absoluta el gobernante Frente de Todos, pero podría perderla de repetirse el resultado de las primarias.



En las PASO, el oficialismo obtuvo para la Cámara de Diputados un 31% de los votos en todo el país contra el 40% del bloque opositor, Juntos por el Cambio del expresidente Mauricio Macri. Para el Senado, el Frente de Todos consiguió 27,79% y la coalición opositora 43,47%.



Luego de la derrota en las primarias, el presidente Fernández se vio obligado a realizar cambios en su gabinete, por la crisis abierta después de que un grupo de ministros que responden a Cristina Kirchner, pusieron su cargo a disposición.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto político en Argentina. Foto: AFP

En medio de la lucha política en el seno del Ejecutivo, Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales una carta en la que se mostró muy crítica con la política económica desplegada por el Gobierno -a la que achacó la derrota en las primarias- y le recordó a Alberto Fernández que fue ella quien propuso su candidatura a los comicios de 2019. Le solicitó que “honre aquella decisión” y “lo más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”.



A partir de esta puja interna fue que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, reemplazó a la mano derecha del presidente Fernández, Santiago Cafiero, como jefe de Gabinete de Ministros. Cafiero pasó a la Cancillería, mientras que el resto de los ministros salientes fueron reemplazados por funcionarios que ya habían tenido cargos durante la presidencia de Cristina Kirchner entre 2011 y 2015.

Con el nuevo gabinete se dispuso una batería de medidas -como la subida del salario mínimo, la flexibilización de las restricciones a las exportaciones ganaderas y el aumento de la base salarial por la que se empieza a pagar impuesto a las ganancias- buscando cambiar la pisada para noviembre. (AFP y La Nación/GDA).

La pobreza sigue alta: 40,6%.

La tasa de pobreza en Argentina se ubicó en 40,6% en el primer semestre, 1,4 puntos porcentuales menos que el segundo semestre de 2020, informó ayer jueves el instituto estatal estadístico Indec. En cambio la indigencia, que señala a personas que no alcanzan a cubrir los gastos alimentarios básicos, está en 10,7%, con aumento de 0,2 puntos porcentuales con el segundo semestre del año pasado.



Impactado por la pandemia, el PIB bajó 9,9% en 2020, pero a medida que avanzaron este año la vacunación contra el covid y los estímulos gubernamentales, la economía argentina lleva una recuperación de 10,5% interanual en siete meses entre enero y julio. La encuesta del Indec se realiza sobre los 31 más grandes conglomerados urbanos y no sobre la totalidad de la población de 45 millones de personas, pero ofrece un panorama global que permite ser proyectado a todo el país.



Más de la mitad (54,3%) de 0 a 14 años son pobres. La cantidad de personas situadas debajo de la línea de pobreza, o sea que no llega a cubrir la canasta completa de gastos hogareños, alcanzó a 11,7 millones, de los cuales 3 millones son indigentes. La economía está en recesión desde 2018, pero los indicadores se agravaron por las restricciones a la circulación de personas, bienes y servicios adoptadas para combatir la pandemia. La tasa de desocupación en Argentina fue de 9,6% en el segundo trimestre de 2021, con una baja interanual de 3,5 puntos porcentuales.

La marcha de la pandemia Argentina reportó ayer jueves 1.641 nuevos casos de COVID-19, mientras que los fallecimientos se elevaron a 115.179, tras ser notificadas 51 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras marcan un leve ascenso respecto a los positivos reportados el miércoles, cuando se registraron 1.496 nuevos casos. Argentina registró un récord diario de contagios el 27 de mayo último, cuando se notificaron 41.080 casos; el mayor número de muertes en un día fue el pasado 22 de junio, 792.

Fútbol: Estadios con 50% de aforo y solo para vacunados desde hoy.

Los aficionados al fútbol en Argentina podrán regresar a los estadios para ver partidos oficiales a partir de hoy viernes, con un aforo del 50%, tras un año y medio de veda por la pandemia. “Los mayores de 18 años que hayan recibido al menos una dosis de cualquier vacuna tendrán que gestionar un certificado habilitante para entrar a las canchas. Los menores de edad están exceptuados de esta exigencia”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una rueda de prensa en la Casa Rosada.



Una experiencia piloto se había organizado el 9 de septiembre cuando se admitió un aforo de 21.000 personas para ver el partido en que Argentina goleó a Bolivia 3-0, con tres goles de Lionel Messi, por las Eliminatorias al Mundial de Catar-2022.



Poco más del 63% de los argentinos (29,6 millones) tiene al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus y casi el 49% (22 millones) tiene aplicado el esquema completo.



Más de 5,2 millones de personas contrajeron la enfermedad y más de 115.000 han fallecido, en un país de 45 millones de habitantes.



“Algunos pretendían que el aforo fuera mayor pero no nos da para más. La pandemia no ha terminado. Hay que seguir insistiendo en el cumplimiento de los protocolos”, dijo en la rueda de prensa el jefe de Gabinete, Juan Manzur.



Entre los partidos que volverán a tener espectadores en las tribunas figura el superclásico River-Boca este domingo, por la fecha 14 del campeonato de primera división.