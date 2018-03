Se agrava la crisis de salud en Venezuela

La crisis sanitaria en Venezuela se agudiza, según una encuesta difundida ayer lunes por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que relata cómo en la mayoría de los centros de salud falta el agua y no hay comida, medicinas ni instrumentos básicos como catéteres para atender a los pacientes. El sondeo entre médicos venezolanos busca suplir la falta de data oficial, una vez que dejaron de divulgar los boletines epidemiológicos hace dos años, conforme se acentúa la crisis económica y con ella la masiva fuga de profesionales.



Para suministrar detalles sobre el funcionamiento de los hospitales, los trabajadores de la salud en muchos casos informaron a escondidas los datos de centros públicos y privados.



“El gobierno ha tomado la decisión de no informar, de ocultar la verdad. La verdad es que cada día mueren venezolanos por falta de insumos y por falta de medicinas”, dijo el diputado opositor y médico oncólogo José Manuel Olivares al presentar la encuesta.



Todos los indicadores que toma en cuenta la medición empeoraron en el 2018 y las fallas se acentúan incluso en los servicios de salud privados.



Según la encuesta, un 79% de los hospitales tienen fallas en los servicios de agua, un problema que se presentó en 63% de los centros de salud el año pasado. Más de la mitad de los pabellones no funcionan o lo hacen de forma intermitente y solo un 7% de los servicios de emergencia están completamente operativos. “Ca-da número que ven ahí, detrás de él hay una historia. Hay un padre, hay una madre, hay un hijo… hay un venezolano que sufre”, dijo Olivares, al revelar que al momento del sondeo en esos centros de salud no contaban con 88% de las medicinas más esenciales y 79% de los insumos médicos.



La recesión económica, que se profundizó con la caída de los precios del petróleo, han acentuado la escasez de medicamentos y vacunas, que en su mayoría importa el Gobierno, bajo un férreo control cambiario. A raíz de esas fallas, han resurgido enfermedades erradicadas como la difteria y el sarampión.



El sondeo se realizó entre el 1º de marzo y el 10 de marzo, entre trabajadores de 137 hospitales ubicados en 55 ciudades venezolanas.