Se agrava la crisis con Irán: Trump lanzó ciberataques

El jueves Donald Trump frenó un bombardeo contra Irán. Sin embargo, Trump no se quedó quieto y aprobó nuevas sanciones contra ese país, y ayer domingo se conoció que además habría lanzado ciberataques.

El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos anunciará hoy lunes “sanciones adicionales contra Irán”, aunque no abundó en mayores detalles. Sí fue enfático en advertir que no permitirá que Irán tenga armas nucleares.



La posibilidad de nuevas sanciones, anticipada por el propio Trump el sábado, amenaza con imprimirle más tensión a la relación entre ambos países, que empezó su declive el año pasado después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán.



Tras abandonar el pacto nuclear de 2015, que fue firmado también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, Estados Unidos impuso sanciones a Irán y en abril pasado decidió no renovar las exenciones a la compra de petróleo iraní.



Ayer domingo, en una entrevista difundida por NBC News, Trump puntualizó que no busca una guerra con Irán. “No estoy buscando la guerra y si la hay, será una destrucción como nunca antes la habías visto. Pero no estoy buscando hacer eso”, sentenció el mandatario.



Trump se refirió en la entrevista al incidente del pasado jueves, cuando un avión no tripulado estadounidense fue derribado en un lugar que también ha sido motivo de controversia para ambos países: mientras Estados Unidos asegura que el ataque fue sobre el estrecho de Ormuz, en el espacio aéreo internacional, Irán afirma que el dron cayó en sus aguas territoriales.

Restos del dron de Estados Unidos derribado por Irán. Foto: Reuters

El mandatario defendió su decisión de detener un ataque selectivo contra Irán en el que habrían muerto unas 150 personas y que de haberse concretado sería el tercero en Oriente Medio durante su Presidencia, tras los que ordenó en 2017 y 2018 contra objetivos militares en Siria.



Ya este sábado, el mismo Trump puntualizó en su cuenta de Twitter que no había llamado a “DAR MARCHA ATRÁS” en el ataque a Irán, “como la gente está informando incorrectamente”, sino que simplemente detuvo “el avance en ese momento”.



Horas después, medios locales revelaron que Estados Unidos lanzó el mismo jueves al menos dos ciberataques contra computadores que regulan los sistemas de lanzamiento de misiles en Irán.



El Washington Post sostuvo que uno de los ciberataques afectó a computadoras que controlan los lanzamientos de misiles.



El otro, según Yahoo! News, apuntó a una red de inteligencia iraní encargada de vigilar el paso de barcos en el estrecho de Ormuz.



Por su parte, The New York Times indicó que los ataques fueron preparados durante semanas y fueron decididos como respuesta directa al derribo del dron, así como a las agresiones contra dos cargueros el pasado 13 de junio en el golfo de Omán, a unas 30 millas de la costa de Irán.



Ayer domingo, desde Jerusalén, John Bolton, consejero de seguridad nacional de Trump, advirtió a Irán que no confunda la “prudencia” de su país con “debilidad”.



También el vicepresidente Pence dijo que Irán “no debería confundir la contención de Estados Unidos con su resolución” de cancelar los ataques aéreos. “Este presidente ha dejado en claro que vamos a proteger a las fuerzas estadounidenses en la región, vamos a proteger los intereses estadounidenses en la región, y Estados Unidos nunca permitirá que Irán obtenga un arma nuclear”, dijo Pence al programa de televisión Face the Nation de CBS.



Entretanto el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajó a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para abordar la crisis con Irán. “Vamos a hablar con ellos para asegurarnos de que estamos estratégicamente alineados y sobre cómo podemos formar una coalición global” ante Irán, dijo Pompeo a los periodistas antes de partir de Washington.

Advertencia. Irán afirmó por su parte que dispone de “pruebas irrefutables” que muestran que el dron abatido el jueves ingresó en su espacio aéreo y escribió al secretario general y al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar lo que consideró una acción “provocadora” por parte de Estados Unidos y “muy peligrosa”.



Estados Unidos pidió que se realice hoy lunes una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU para debate esta crisis.



Irán ha dicho que responderá con firmeza a cualquier amenaza en su contra y advirtió de los riesgos de un enfrentamiento militar. “Si estalla un conflicto en la región, ningún país podrá controlar su alcance”, dijo el general de división Gholamali Rashid, según la agencia de noticias semioficial Fars.



El presidente iraní Hassan Rouhani acusó a los estadounidenses de fomentar las tensiones en el Golfo Pérsico por medio de lo que Irán ha llamado la violación de su espacio aéreo por parte del dron militar estadounidense, reportó la agencia Fars.

Los halcones de Trump.

John Bolton Consejero de Seguridad Nacional A sus 70, es un neoconservador histórico del Partido Republicano, favorable a un cambio de régimen en Cuba, Irak, Venezuela y Corea del Norte. Ya en 2018, blandió la amenaza de ataques militares contra las “agresiones” iraníes en Oriente Medio. Según varios expertos, defendió durante años llevar a cabo bombardeos para detener el programa nuclear de Irán. Su voluntad de neutralizar a Irán es tan fuerte que el propio presidente ha tratado de contenerla. “De hecho, lo calmo, lo que es realmente increíble”, bromeó recientemente Trump.

MIKE POMPEO Secretario de Estado Hasta entonces jefe de la CIA, Mike Pompeo reemplazó en 2018 a Rex Tillerson como secretario de Estado. De 55 años, es considerado como un ferviente defensor de una política agresiva contra Irán. Recomendó a la administración lanzar ataques “para destruir las capacidades nucleares de Irán”, según el canal ABC News. Pompeo justificó la semana pasada el envío de refuerzos militares al Golfo, al asegurar que Estados Unidos debería estar “en capacidad de responder” a un posible ataque de Irán contra los intereses estadounidenses.

Lindsey Graham Senador de Carolina del Sur A los 63 años, es uno de los pocos parlamentarios que influyen en la política exterior de la administración Trump. Graham aboga por una política intervencionista y de estrictas “líneas rojas” con Irán. El miércoles dijo en Fox News que Estados Unidos iba a “destruir la marina y bombardear las refinerías iraníes” si Irán continuaba perturbando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Cercano a Trump aunque no duda en criticarlo, dijo que el mandatario “trata de evitar un conflicto, pero realmente es un período crucial para él”, aseguró el jueves.