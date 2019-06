Se agrava crisis en el Golfo: Irán derriba un dron espía de Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El derribo de un dron espía de Estados Unidos por parte de Irán agravó ayer jueves la crisis entre ambos países. El presidente Donald Trump trató de minimizar el incidente, al decir que creía que se había tratado de un error del régimen iraní.

Según Irán, el avión no tripulado estaba en una misión de espionaje en su territorio, pero Estados Unidos sostuvo que fue derribado en el espacio aéreo internacional.



“Creo que probablemente Irán cometió un error, me imagino que fue un general o alguien que cometió un error al derribar ese avión”, dijo Trump. “No teníamos a nadie en el avión. Habría habido una gran diferencia, déjame decirte que habría hecho una gran, gran diferencia” si el avión hubiese tenido piloto, agregó Trump tras una reunión con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la Casa Blanca.



Antes, el mandatario había dicho en Twitter que “¡Irán cometió un gran error!”.



“Es difícil creer que fue intencional, si quieres saber la verdad. Creo que podría haber sido alguien que hizo algo estúpido”, agregó Trump.



Estados Unidos, que calificó el evento como “un ataque no provocado” en espacio aéreo internacional, mantiene una campaña para aislar a Irán y así contener sus programas nuclear y balístico.



Este incidente es el más reciente de una escalada de las hostilidades desde mediados de mayo en la región del golfo Pérsico, una zona crítica para los suministros mundiales de petróleo, que incluyeron ataques con explosivos sobre seis buques petroleros. Estados Unidos responsabiliza a Irán de estos ataques.



Irán ha negado estar involucrado en los ataques a los petroleros, pero las inquietudes globales sobre una nueva conflagración en Oriente Medio han generado una fuerte alza en los precios del petróleo.



La disputa empeoró el año pasado cuando Estados Unidos decidió retirarse del pacto multilateral firmado con Irán para limitar sus actividades nucleares. Y la crisis se agravó cuando Trump impuso nuevas sanciones al régimen iraní para asfixiar sus embarques de petróleo.



Además Estados Unidos anunció el despliegue de unos 1.000 efectivos más, junto con misiles Patriot y drones, en Oriente Medio, que se sumarán al incremento de 1.500 militares anunciado en mayo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Sepah News, el sitio web de la Guardia Revolucionaria -la fuerza de elite iraní- dijo que el dron espía fue derribado sobre la provincia sur de Hormozgan, situada en el Golfo Pérsico, con un misil de fabricación local 3 Khordad. Sin embargo, Estados Unidos discrepó con la versión oficial iraní y afirmó que su dron estaba en el espacio aéreo internacional del Estrecho de Ormuz.



“Este fue un acto no provocado contra un equipo de vigilancia de Estados Unidos en espacio aéreo internacional”, dijo el capitán de la armada Bill Urban, portavoz del comando central militar estadounidense, agregando que el incidente ocurrió en el espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de Ormuz a las 23.35 GMT del miércoles 19 de junio (las 20.35 en Uruguay).



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció lo que describió como una violación al espacio aéreo del país y dijo que habría consecuencias ante estas acciones “ilegales y provocadoras”.



Un comunicado de la Guardia Revolucionaria dijo que el transmisor de identificación del dron fue desactivado “por violar las normas de aviación y operar en secreto”.



Irán dijo que irá a la ONU para demostrar que el dron espía derribado había entrado en su espacio aéreo. “Llevaremos esta nueva agresión a la ONU y demostraremos que Estados Unidos está mintiendo”, tuiteó el canciller iraní, Mohamed Javad Zarif. “Estados Unidos impone su #TerrorismoEconómico a Irán, llevaron adelante acciones clandestinas contra nosotros, y ahora avanzan sobre nuestro territorio”, escribió.



La violación de las fronteras iraníes es la “línea roja” que no debe franquearse, advirtió el general de división Hosein Salami, comandante en jefe de los Guardianes. “Nuestra reacción es, y será, categórica y absoluta”, destacó. “Protestamos contra todas las acciones provocativas que atenten contra la integridad territorial de nuestro país”, amplió el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abas Musavi.



Los medios de comunicación iraníes no publicaron ninguna imagen del aparato destruido.



El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maa, consideró durante una visita a París que “no se descarta el riesgo de guerra en el Golfo”. Los gobiernos de Francia y Alemania instaron a un diálogo entre todas las partes.



En medio de las tensiones de este jueves, la Casa Blanca informó que el asesor de seguridad John Bolton viajará este fin de semana a Israel para discutir sobre la “seguridad regional”.

Global Hawk, el dron espía resistente y sofisticado El dron Global Hawk derribado por Irán es un aparato volador de vigilancia, capaz de elevarse a gran altitud y transmitir imágenes de alta resolución en tiempo real durante más de 30 horas seguidas.



Al entrar en servicio en 2001, el RQ-4 Global Hawk fue utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Irak, Siria y Afganistán, generalmente operado a distancia desde la base de Beale, en California, o la de Grand Forks, en Dakota del Norte.



La fuerza aérea cuenta con la versión más moderna de ese dron, el RQ-4B, y ha vendido sus modelos anteriores a la Marina estadounidense. La Armada los utiliza mientras espera que una variante marítima de este avión no tripulado, el denominado MQ-4 Triton, esté en pleno funcionamiento.



Uno de esos aparatos más antiguos fue el que, tras ser atacado con un misil, cayó ayer jueves sobre el Mar Arábigo.



El Global Hawk es un gran aparato negro con una nariz redondeada que lo asemeja a un delfín alado. De 14,5 metros de largo, con alas de envergadura de 39,9 metros (ver infografía), este dron está equipado con un sofisticado radar y cámaras de muy alta definición, según su fabricante, el grupo aeronáutico estadounidense Northrop Grumman.



“La calidad de imagen de alta resolución hace posible distinguir diferentes tipos de vehículos, aviones, personas y misiles, y hacerlo en cualquier momento, de día o de noche”, dice Grumman en su sitio web.



El dron recopila información desde una gran altura (18.300 metros), algo que teóricamente lo protege de ataques provenientes del suelo. Y como es muy liviano (1,5 toneladas, el peso de un auto), tiene un alcance de 22,780 km, y puede volar sin interrupción durante 32 horas.