Agenda Chile-Argentina: frontera, inversiones y gas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra en Argentina en una visita oficial que comenzó ayer domingo. Fue recibido por el canciller argentino, Santiago Cafiero, en su primera visita de Estado al exterior desde que asumió en marzo pasado.

La actividad oficial comenzará oficialmente hoy lunes, con la entrega de una ofrenda floral ante el monumento al Libertador General José de San Martín y posteriormente un encuentro con su homólogo argentino, Alberto Fernández, en Casa Rosada. Boric y Fernández firmarán una serie de convenios.

Este viaje no sólo debe ser “simbólico” sino traducirse en “colaboraciones concretas”, como facilitar el paso de las fronteras comunes y las inversiones bilaterales, dijo Boric en un encuentro con la prensa extranjera en Chile celebrado a mediados de marzo.



Otro tema relevante para la relación bilateral es la exportación de gas natural argentino a Chile, más aún cuando el gobierno argentino aprobó la venta de 4,23 millones de metros cúbicos diarios de gas a Chile entre enero y abril, los que se suman a los 6 millones de metros cúbicos diarios de exportaciones en firme ya autorizados previamente.



Tras el encuentro con Fernández, se efectuará una reunión ampliada de ministros de ambas comitivas. Posteriormente, Boric arribará al Congreso de la Nación donde mantendrá un encuentro, junto a su comitiva, con la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y otras autoridades parlamentarias. A continuación, se trasladará al Palacio de Justicia donde será recibido por el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.



Entre otras actividades previstas, inaugurará el martes el foro empresarial del comité de Comercio Argentina-Chile, en el que participarán cerca de 50 empresarios de ambos países.



Acompañan a Boric la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; la ministra de Defensa, Maya Fernández; el ministro de Energía, Claudio Huepe; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la ministra de Cultura, Julieta Brodsky.



El 31 de marzo, Cafiero recibió a la nueva embajadora de Chile en Buenos Aires, Bárbara Figueroa, en la antesala de la visita de Boric.



Los mandatarios, del mismo color político, han mantenido desde el inicio una relación cercana plagada de gestos. Durante la investidura de Boric el pasado 11 de marzo, Fernández expresó que tiene “las mejores expectativas” sobre el Gobierno de Boric.

Sobre los uruguayos y más

En una entrevista con Clarín, Boric fue consultado por una sociedad a la que admire y respondió: “admiro, esto no sé cómo va a caer, pero me gustan mucho los uruguayos”.



En el mismo segmento en que habló sobre Uruguay, expresó que un desafío es que “América Latina vuelva a tener voz en los debates mundiales”.



Consultado sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, declaró: “estamos ante una guerra de agresión donde ha habido retroceso significativo en el respeto a los tratados internacionales y al multilateralismo; lo que no es aceptable. Por lo tanto va nuestra solidaridad con quienes han sido invadidos. El pueblo ucraniano está viviendo los efectos de esta guerra inaceptable. Y la vez el pueblo ruso, que no es el culpable de las decisiones de sus gobiernos, está viviendo los efectos de las sanciones”.



Boric también expresó a Clarín que “desde la izquierda tenemos que dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derechas. La responsabilidad fiscal debe ser una política de estado porque además es lo que garantiza que uno pueda llevar adelante los procesos de reforma”.