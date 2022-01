Aerolíneas Argentinas tiene 1.200 empleados aislados por ola de contagios y cancela vuelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aerolíneas Argentinas tiene aproximadamente 1.200 empleados de distintas áreas operativas tanto en los aeropuertos argentinos de Ezeiza, Aeroparque y las provincias en situación de aislamiento producto de la nueva ola de contagios de covid-19 en el país. A raíz de eso, tuvieron que cancelar siete vuelos este lunes.

Los vuelos afectados son el AR1720 Aeroparque/Santa Fe, el AR 1422 Aeroparque/ San Juan, el AR1430 Aeroparque/San Luis, el AR1526 Aeroparque/Santa Rosa-Río Cuarto, el AR 1622 Aeroparque/Bahía Blanca (afecta solo tramo ida) y el AR 1854 Ezeiza/Trelew.



A estos itinerarios se sumó la cancelación de un vuelo internacional de Punta Cana a Buenos Aires, cuyos pasajeros regresarían con el avión que hace la ruta Buenos Aires-Miami, que haría escala en República Dominicana.

Los pasajeros fueron contactados vía correo electrónico y están siendo reubicados en vuelos posteriores.



“Durante enero, Aerolíneas está realizando un promedio de 230 partidas diarias y transportando cerca de 24.000 pasajeros por día. La empresa está realizando un importante esfuerzo para sostener sus operaciones de temporada de verano y que se vean afectados la menor cantidad de vuelos posibles”, dijeron fuentes de la compañía.

El lunes pasado, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, había advertido que los vuelos podían sufrir demoras, modificaciones y/o cancelaciones debido a la nueva ola de contagios que también afecta al personal de la compañía. Hoy volvió a expresarse vía Twitter.



“Esperamos que sepan disculpar la situación, realizamos un esfuerzo muy grande para sostener las operaciones en plena temporada de verano y que afecte lo menos posible el servicio”, afirmó.

Tal como lo anticipamos la semana pasada, debido a la alta incidencia de contagios entre el personal de @Aerolineas_AR y externo a la compañía, nos vimos obligados a cancelar en el día de hoy 7 vuelos de las 230 operaciones programadas para la fecha. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) January 10, 2022

Este problema se registra a nivel mundial y particularmente en los Estados Unidos casi 20.000 vuelos han sido anulados desde la víspera de Navidad.

Reclamos y medidas

La semana pasada, la Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (Upsa) le pidió al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), a Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a Aerolíneas Argentinas que se permita solo el ingreso de pasajeros a los halls de los aeropuertos por la gran cantidad de contagios de covid-19 y, al día siguiente, se dispusieron restricciones en Aeroparque. Los acompañantes no pueden ingresar a la zona de check in en las franjas horarias comprendidas entre las 4 y las 7 y entre las 13 y las 16 horas.



En tanto, en el aeropuerto internacional de Ezeiza se restringirá el acceso de acompañantes a la terminal C en las franjas horarias comprendidas entre las 5 y las 10 y entre las 18 y 23 horas.



Por último, en el aeropuerto de Córdoba también se dispuso que, a partir de hoy y hasta el 17 de enero, solo se permitirá el ingreso a la terminal a los pasajeros que viajen y al personal aeroportuario acreditado.