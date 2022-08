Desconcierto por misterioso origen de brote infeccioso en provincia argentina de Tucumán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En San Miguel de Tucumán, Argentina, un brote infeccioso en el sanatorio Luz Médica se llevó la vida de un médico de 68 años y de un enfermero de 45, y mantiene a otras tres personas internadas en grave estado. Solo una del total de seis afectados se recupera favorablemente. Especialistas consultados por La Nación admiten el desconcierto que existe respecto del misterioso origen de la cadena de contagios, en función de que las pruebas realizadas no dieron respuestas concluyentes.

Las autoridades sanitarias provinciales están esperando los resultados de la autopsia del profesional fallecido y que el Instituto Malbrán de Buenos Aires analice el material que le fue remitido para poder develar cuál fue la causa.



Este medio se comunicó con fuentes del Malbrán para saber si avanzaron en el estudio de las muestras recibidas desde Tucumán, quienes respondieron que aún están siendo procesadas y no existen por el momento datos para informar.



“Estuve hablando con colegas tucumanos y están muy desconcertados. Todos los tests que han hecho hasta ahora no dieron resultados concluyentes. Lo único real es que casi todos los casos reaccionaron de la misma manera, con una neumonía bilateral, y están conectados a un respirador. Este episodio habla de la importancia de seguir con las normas de cuidado porque surgen desafíos constantemente”, describió el infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi.

Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó que ante un brote lo primero que se debe hacer es iniciar una investigación epidemiológica y uno de los frentes a analizar es el ambiente donde ocurrieron las infecciones, algo que, según el Ministerio de Salud de Tucumán, ya se está concretando.



“No se descarta ninguna hipótesis infecciosa, y estamos teniendo en cuenta lo ambiental. Por ejemplo, estamos analizando el aire acondicionado para verificar que no se hayan acumulado bacterias en el ducto de ventilación”, respondieron fuentes de la cartera sanitaria tucumana.



Según informaron las mismas fuentes, por el momento no podrán ingresar nuevos pacientes a Luz Médica ya que el sanatorio permanece aislado. Aseguran que la “buena noticia” es que hasta ahora no hubo nuevos contagios más allá de los seis infectados originales.

Al ser consultada sobre la decisión de aislar el sanatorio, Guzzi respondió que no cuenta con información precisa sobre el caso, pero que es correcto tomar medidas para evitar la propagación de gérmenes. La especialista agregó que, a su vez, dentro de la institución habría que separar a las personas en distintas unidades de trabajo y reforzar las medidas de cuidado, como el uso de camisolines, barbijos N-95, cofias y guantes.



“En general no se traslada a los pacientes para que no se expanda el virus, por lo que entiendo que es correcto el accionar de las autoridades, aunque no tengo precisiones del caso. Todavía no conocemos cuáles son los mecanismos de transmisión de la enfermedad. Pudo haber sido por ingesta, por contagio aéreo o por contacto directo”, detalló Guzzi.



La Nación contactó a varios infectólogos más y se excusaron de opinar por la poca información y las incógnitas que existen hasta el momento sobre el brote.



Los dos fallecidos sufrieron una neumonía bilateral. Si bien el cuadro es compatible con el Covid-19 y con la influenza, es decir, genera falta de aire, dolor muscular y fiebre, esas enfermedades fueron descartadas mediante una serie de tests. Por eso, los especialistas están en busca de otro virus o bacteria.

“Se descartaron coronavirus, influenza, hantavirus y otros 25 gérmenes. Hasta el momento no hubo otros casos más allá de los seis infectados. Estamos investigando el agua, el aire acondicionado y otras cuestiones ambientales. Hemos pedido que se realicen pruebas más sensibles de leptospirosis y hantavirus, que enviamos al Malbrán. Queremos destacar que apenas tengamos nueva información la vamos a comunicar de manera formal”, sostuvo en conferencia de prensa el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.



A su vez, el funcionario lamentó que el caso generó mucha inquietud en la población. “Queremos tranquilizar a la gente. La situación está bajo control, los pacientes están internados y aislados, y llevamos un seguimiento estricto”, indicó.