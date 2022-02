Acuerdo sobre programa nuclear iraní es "inminente", dijo primer ministro israelí

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo ayer domingo que un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán es “inminente” y advirtió que sería “frágil” en comparación con el anterior, alcanzado en 2015.

Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se reanudaron en noviembre en Viena (Austria) tras una larga pausa. El objetivo es que Estados Unidos vuelva a participar en el acuerdo de 2015 que debía impedir que Teherán se hiciera con una bomba atómica, algo que la República Islámica siempre negó.

Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018 bajo el mandato del presidente Donald Trump, restableciendo sus sanciones. Como respuesta, Irán empezó a incumplir gran parte de las restricciones que había acordado imponer a sus actividades nucleares.



Israel, aliado de Estados Unidos y enemigo declarado de Irán, considera que Teherán y su programa nuclear son una amenaza para su seguridad y la de Oriente Medio. Por ello se opuso al acuerdo de 2015 porque, según Israel, el levantamiento de las sanciones contra la República Islámica previsto en el texto le permitía armarse todavía más.



Israel se está preparando “para el día después [del acuerdo] a todos los niveles”, dijo Bennet. “El terrorismo iraní nos pone en peligro a nosotros y a otros países de la región (...) El Estado de Israel se está preparando para el día después [de la conclusión del acuerdo] para garantizar la seguridad de sus ciudadanos con nuestros propios medios”, añadió.



“El principal problema de este [nuevo] acuerdo es que en dos años y medio (...) Irán podrá desarrollar, instalar y poner en marcha centrifugadoras nucleares”, denunció.



El acuerdo de 2015 levantó las sanciones económicas internacionales a Irán a cambio de límites estrictos a su programa nuclear para evitar que consiga una bomba atómica.

Irán

El Parlamento iraní pidió ayer al presidente de país, Ebrahim Raisí, que obtenga garantías de que Estados Unidos no abandonará un nuevo acuerdo nuclear, como ocurrió en 2018.



“Irán no debe llegar a un acuerdo sin garantías válidas dado que el Gobierno estadounidense y los tres países europeos (Alemania, Francia y Reino Unido) no han cumplido con sus compromisos y han usado cualquier medio posible para dañar los intereses del pueblo iraní”, afirmó.



Otra condición que establecieron es que no se incluya en el pacto un mecanismo para imponer de nuevo sanciones.